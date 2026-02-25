Цю піцу можна навіть під час посту: тонке тісто і щедра овочева начинка без грама зайвого (відео)

Таку піцу можна їсти навіть під час посту

Під час посту готують прості та поживні страви без продуктів тваринного походження — наприклад, салат із буряком, кукурудзою та червоною цибулею або овочеві рагу. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати пісну піцу, яка виходить не менш смачною, ніж класична версія з сиром і м’ясом. Секрет вдалої текстури — у правильно замішаному дріжджовому тісті: вода має бути теплою, але не гарячою, щоб не "вбити" дріжджі, а борошно бажано просіяти для легкості. Для начинки варто обирати якісні мариновані гриби без зайвої кислоти, солодкий стиглий перець і кукурудзу без надлишку рідини — тоді піца не буде водянистою, а тісто залишиться рум’яним і хрустким. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "Закарпатська Господиня".

Як приготувати пісну піцу з грибами, перцем та кукурудзою

Інгредієнти:

борошно – 1 кг;

сіль – 1 ч. л.;

дріжджі свіжі – 30 г;

цукор – 2 ст. л.;

вода тепла – 500 мл;

олія соняшникова – 100 мл;

кетчуп – 4 ст. л.;

майонез пісний – 4 ст. л.;

гриби мариновані – 300 г;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

перець болгарський – 1–2 шт.;

кукурудза консервована – 150 г;

оливки чорні – 80 г.

Спосіб приготування:

Просіяти борошно у велику миску, додати сіль, цукор і розкришені дріжджі, перемішати. Влити теплу воду та олію, замісити м’яке еластичне тісто і залишити його в теплому місці на 50–60 хвилин для підйому. Обім’яти тісто, розділити на частини, розкачати у пласти товщиною 5–7 мм і викласти на деко. Змішати кетчуп із пісним майонезом та рівномірно змастити основу. Викласти нарізані гриби, тонкі півкільця цибулі, смужки болгарського перцю, кукурудзу та оливки. Випікати у розігрітій до 190 °C духовці 20–25 хвилин до рум’яної скоринки.

За бажанням частину пшеничного борошна можна замінити цільнозерновим, а замість майонезу використати лише томатний соус із додаванням сушених трав.

Як і з чим подавати

Пісну піцу найкраще подавати гарячою, одразу після випікання, посипавши свіжою зеленню або додавши дрібку сушеного орегано. Вона чудово поєднується з овочевими салатами, томатним соком або узваром. За бажанням можна подати окремо соус із томатів із часником чи гострий соус для більш насиченого смаку. Така страва стане вдалим варіантом для родинної вечері або зустрічі з друзями навіть у період обмежень у харчуванні.

Пісна випічка може бути різноманітною, ароматною та ситною, якщо правильно підібрати інгредієнти й дотримуватися технології приготування.