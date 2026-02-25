Без м’яса, але "з характером": ароматний пісний борщ із виразною димною ноткою (відео)
Цю страву можна їсти під час посту
Борщ — це традиційна українська перша страва на основі буряка, яку готують у десятках варіацій: з м’ясом, квасолею, грибами, а подекуди навіть із кількою. Кожен регіон має свої особливості, але незмінним залишається глибокий колір, насичений смак і баланс солодкого, кислого та пряного. Сьогодні пропонується пісний варіант із виразною димною ноткою — без м’яса, але з характером. Щоб борщ вийшов яскравим, важливо обирати солодкий темно-бордовий буряк без білих прожилок, не переварювати капусту та додавати оцет або томат лише після обсмажування буряка — це допоможе зберегти насичений колір і глибину смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "daria.cooks.it".
Як приготувати пісний борщ з копченою паприкою
Інгредієнти:
- картопля – 3 шт.;
- капуста білокачанна – 200 г;
- буряк варений – 2 шт.;
- морква – 1 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- томатна паста – 1 ст. л.;
- томатний соус – 1 ст. л.;
- цукор – 1 ст. л.;
- оцет 9% – 1 ст. л.;
- копчена паприка – 1,5 ч. л.;
- лавровий лист – 1–2 шт.;
- олія – 2 ст. л.;
- сіль – за смаком;
- перець чорний мелений – за смаком;
- вода – 3 л.;
- зелень – для подачі.
Спосіб приготування:
- Нарізати картоплю соломкою, залити холодною водою та поставити варити на середньому вогні.
- Нарізати цибулю кубиком, моркву та буряк натерти соломкою, капусту тонко нашаткувати.
- Розігріти олію на сковороді, обсмажити цибулю до прозорості, додати моркву та готувати 3–4 хвилини.
- Додати буряк, томатну пасту, томатний соус, цукор, оцет, копчену паприку та 2–3 ополоники відвару з каструлі, протушити 5–7 хвилин.
- Додати до майже готової картоплі капусту та проварити 5 хвилин.
- Перекласти зажарку в каструлю, додати лавровий лист, сіль і перець, варити до повної готовності овочів.
- Вимкнути вогонь і дати борщу настоятися 15–20 хвилин для формування насиченого кольору та смаку.
Як і з чим подавати
Пісний борщ смакує гарячим, із дрібно нарізаною зеленню та свіжомеленим чорним перцем. До нього ідеально підійдуть часникові пампушки, підсушений житній хліб або грінки з оливковою олією. У непісні дні можна подати зі сметаною або ложкою густого йогурту, а для більшої ситності — доповнити страву відвареною квасолею. Борщ наступного дня стає ще смачнішим, адже всі смаки гармонійно поєднуються.
Пісний борщ із копченою паприкою — це доказ того, що навіть без м’яса можна отримати глибокий, багатий і збалансований смак. Правильна послідовність закладки інгредієнтів і якісні продукти гарантують результат, який не поступається класичному варіанту.