Без м’яса, але "з характером": ароматний пісний борщ із виразною димною ноткою (відео)

Цю страву можна їсти під час посту

Борщ — це традиційна українська перша страва на основі буряка, яку готують у десятках варіацій: з м’ясом, квасолею, грибами, а подекуди навіть із кількою. Кожен регіон має свої особливості, але незмінним залишається глибокий колір, насичений смак і баланс солодкого, кислого та пряного. Сьогодні пропонується пісний варіант із виразною димною ноткою — без м’яса, але з характером. Щоб борщ вийшов яскравим, важливо обирати солодкий темно-бордовий буряк без білих прожилок, не переварювати капусту та додавати оцет або томат лише після обсмажування буряка — це допоможе зберегти насичений колір і глибину смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "daria.cooks.it".

Як приготувати пісний борщ з копченою паприкою

Інгредієнти:

картопля – 3 шт.;

капуста білокачанна – 200 г;

буряк варений – 2 шт.;

морква – 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

томатна паста – 1 ст. л.;

томатний соус – 1 ст. л.;

цукор – 1 ст. л.;

оцет 9% – 1 ст. л.;

копчена паприка – 1,5 ч. л.;

лавровий лист – 1–2 шт.;

олія – 2 ст. л.;

сіль – за смаком;

перець чорний мелений – за смаком;

вода – 3 л.;

зелень – для подачі.

Спосіб приготування:

Нарізати картоплю соломкою, залити холодною водою та поставити варити на середньому вогні. Нарізати цибулю кубиком, моркву та буряк натерти соломкою, капусту тонко нашаткувати. Розігріти олію на сковороді, обсмажити цибулю до прозорості, додати моркву та готувати 3–4 хвилини. Додати буряк, томатну пасту, томатний соус, цукор, оцет, копчену паприку та 2–3 ополоники відвару з каструлі, протушити 5–7 хвилин. Додати до майже готової картоплі капусту та проварити 5 хвилин. Перекласти зажарку в каструлю, додати лавровий лист, сіль і перець, варити до повної готовності овочів. Вимкнути вогонь і дати борщу настоятися 15–20 хвилин для формування насиченого кольору та смаку.

Як і з чим подавати

Пісний борщ смакує гарячим, із дрібно нарізаною зеленню та свіжомеленим чорним перцем. До нього ідеально підійдуть часникові пампушки, підсушений житній хліб або грінки з оливковою олією. У непісні дні можна подати зі сметаною або ложкою густого йогурту, а для більшої ситності — доповнити страву відвареною квасолею. Борщ наступного дня стає ще смачнішим, адже всі смаки гармонійно поєднуються.

Пісний борщ із копченою паприкою — це доказ того, що навіть без м’яса можна отримати глибокий, багатий і збалансований смак. Правильна послідовність закладки інгредієнтів і якісні продукти гарантують результат, який не поступається класичному варіанту.