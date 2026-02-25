Рус

Ситні й ніжні вареники з картоплею: ідеальна пісна страва для Великого посту (відео)

Марія Швець
Пісні вареники з картоплею
Пісні вареники з картоплею. Фото instagram.com

Смачна та ситна страва

Розпочався Великий піст, а тому особливо актуальними стають пісні страви, які легко готуються та при цьому залишаються ситними. Вареники з картоплею — традиційна українська страва, яку часто готують у пісні дні, адже начинка проста, а смак насичений. Для найкращого результату варто обирати свіжу картоплю та якісну цибулю: це впливає на текстуру начинки та аромат. Рецептом з нами поділилися на YouTube-сторінці "Галочка-Кулінарочка".

Як приготувати пісні вареники з картоплею

Інгредієнти (для тіста):

  • борошно – 3 стакани (200 г);
  • сіль – щіпка;
  • олія – 3 ст.л.;
  • крутий окріп – 1 стакан;

Інгредієнти (для начинки):

  • картопля – 1 кг;
  • цибуля – 4 шт.;

Спосіб приготування:

  1. Відварити картоплю до готовності та розім’яти у пюре.
  2. Обсмажити дрібно нарізану цибулю до золотистого кольору та змішати з картоплею, посолити і поперчити за смаком.
  3. У великій мисці змішати борошно із сіллю, додати олію та поступово вливаючи крутий окріп замісити тісто.
  4. Розкачати тісто у пласт товщиною близько 3 мм, вирізати кружечки.
  5. На кожен кружечок покласти начинку з картоплі та цибулі, защипнути краї вареників.
  6. Відварювати вареники у підсоленій воді 5–7 хвилин після спливання до поверхні.
  7. Подавати гарячими з олією, цибулею або соусом за бажанням.

Як і з чим подавати

Пісні вареники з картоплею подають гарячими, можна полити їх рослинною олією або підсмаженою цибулею. Також добре поєднуються з грибним соусом, томатним соусом або легким овочевим салатом. Для більш яскравого вигляду можна додати дрібно нарізану зелень — кріп або петрушку. Страва підходить як для обіду, так і для вечері, і легко стане ситним доповненням до пісного меню.

