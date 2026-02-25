Ситні й ніжні вареники з картоплею: ідеальна пісна страва для Великого посту (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Смачна та ситна страва
Розпочався Великий піст, а тому особливо актуальними стають пісні страви, які легко готуються та при цьому залишаються ситними. Вареники з картоплею — традиційна українська страва, яку часто готують у пісні дні, адже начинка проста, а смак насичений. Для найкращого результату варто обирати свіжу картоплю та якісну цибулю: це впливає на текстуру начинки та аромат. Рецептом з нами поділилися на YouTube-сторінці "Галочка-Кулінарочка".
Як приготувати пісні вареники з картоплею
Інгредієнти (для тіста):
- борошно – 3 стакани (200 г);
- сіль – щіпка;
- олія – 3 ст.л.;
- крутий окріп – 1 стакан;
Інгредієнти (для начинки):
- картопля – 1 кг;
- цибуля – 4 шт.;
Спосіб приготування:
- Відварити картоплю до готовності та розім’яти у пюре.
- Обсмажити дрібно нарізану цибулю до золотистого кольору та змішати з картоплею, посолити і поперчити за смаком.
- У великій мисці змішати борошно із сіллю, додати олію та поступово вливаючи крутий окріп замісити тісто.
- Розкачати тісто у пласт товщиною близько 3 мм, вирізати кружечки.
- На кожен кружечок покласти начинку з картоплі та цибулі, защипнути краї вареників.
- Відварювати вареники у підсоленій воді 5–7 хвилин після спливання до поверхні.
- Подавати гарячими з олією, цибулею або соусом за бажанням.
Як і з чим подавати
Пісні вареники з картоплею подають гарячими, можна полити їх рослинною олією або підсмаженою цибулею. Також добре поєднуються з грибним соусом, томатним соусом або легким овочевим салатом. Для більш яскравого вигляду можна додати дрібно нарізану зелень — кріп або петрушку. Страва підходить як для обіду, так і для вечері, і легко стане ситним доповненням до пісного меню.