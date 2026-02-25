Эту пиццу можно даже во время поста: тонкое тесто и щедрая овощная начинка без лишнего грамма (видео)

Такую пиццу можно есть даже во время поста

Во время поста готовят простые и питательные блюда без продуктов животного происхождения – например, салат со свеклой, кукурузой и красным луком или овощным рагу. Но сегодня мы предлагаем приготовить песочную пиццу, которая получается не менее вкусной, чем классическая версия с сыром и мясом. Секрет удачной текстуры — в правильно замешанном дрожжевом тесте: вода должна быть теплой, но не горячей, чтобы не убить дрожжи, а муку желательно просеять для легкости. Для начинки следует выбирать качественные маринованные грибы без лишней кислоты, сладкий спелый перец и кукурузу без лишней жидкости – тогда пицца не будет водянистой, а тесто останется румяным и хрустящим. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Закарпатская Хозяйка".

Как приготовить постную пиццу с грибами, перцем и кукурузой

Ингредиенты:

мука – 1 кг;

соль – 1 ч. л.;

дрожжи свежие – 30 г;

сахар – 2 ст. л.;

вода теплая – 500 мл;

масло подсолнечное – 100 мл;

кетчуп – 4 ст. л.;

майонез постный – 4 ст. л.;

грибы маринованные – 300 г;

лук репчатый – 1 шт.;

перец болгарский – 1–2 шт.;

кукуруза консервированная – 150 г;

оливки черные – 80 г.

Способ приготовления:

Просеять муку в большую миску, добавить соль, сахар и раскрошенные дрожжи, перемешать. Влить теплую воду и растительное масло, замесить мягкое эластичное тесто и оставить его в теплом месте на 50–60 минут для подъема. Обмять тесто, разделить на части, раскатать в пласты толщиной 5–7 мм и выложить на противень. Смешать кетчуп с постным майонезом и равномерно смазать основание. Выложить нарезанные грибы, тонкие полукольца лука, полоски болгарского перца, кукурузу и оливки. Выпекать в разогретой духовке до 190 °C 20–25 минут до румяной корочки.

По желанию часть пшеничной муки можно заменить цельнозерновой, а вместо майонеза использовать только томатный соус с добавлением сушеных трав.

Как и с чем подавать

Постную пиццу лучше подавать горячей, сразу после выпечки, посыпав свежей зеленью или добавив щепотку сушеного орегано. Она отлично сочетается с овощными салатами, томатным соком или компотом. По желанию можно подать отдельно соус из томатов с чесноком или острый соус для насыщенного вкуса. Такое блюдо станет удачным вариантом для семейного ужина или встречи с друзьями даже в период ограничений в питании.

Постная выпечка может быть разнообразной, ароматной и сытной, если правильно подобрать ингредиенты и соблюдать технологию приготовления.