Эту пиццу можно даже во время поста: тонкое тесто и щедрая овощная начинка без лишнего грамма (видео)

Мария Швец
Постная пицца с грибами, перцем и кукурузой
Постная пицца с грибами, перцем и кукурузой. Фото Сгенерировано ИИ

Такую пиццу можно есть даже во время поста

Во время поста готовят простые и питательные блюда без продуктов животного происхождения – например, салат со свеклой, кукурузой и красным луком или овощным рагу. Но сегодня мы предлагаем приготовить песочную пиццу, которая получается не менее вкусной, чем классическая версия с сыром и мясом. Секрет удачной текстуры — в правильно замешанном дрожжевом тесте: вода должна быть теплой, но не горячей, чтобы не убить дрожжи, а муку желательно просеять для легкости. Для начинки следует выбирать качественные маринованные грибы без лишней кислоты, сладкий спелый перец и кукурузу без лишней жидкости – тогда пицца не будет водянистой, а тесто останется румяным и хрустящим. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Закарпатская Хозяйка".

Как приготовить постную пиццу с грибами, перцем и кукурузой

Ингредиенты:

  • мука – 1 кг;
  • соль – 1 ч. л.;
  • дрожжи свежие – 30 г;
  • сахар – 2 ст. л.;
  • вода теплая – 500 мл;
  • масло подсолнечное – 100 мл;
  • кетчуп – 4 ст. л.;
  • майонез постный – 4 ст. л.;
  • грибы маринованные – 300 г;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • перец болгарский – 1–2 шт.;
  • кукуруза консервированная – 150 г;
  • оливки черные – 80 г.

Способ приготовления:

  1. Просеять муку в большую миску, добавить соль, сахар и раскрошенные дрожжи, перемешать.
  2. Влить теплую воду и растительное масло, замесить мягкое эластичное тесто и оставить его в теплом месте на 50–60 минут для подъема.
  3. Обмять тесто, разделить на части, раскатать в пласты толщиной 5–7 мм и выложить на противень.
  4. Смешать кетчуп с постным майонезом и равномерно смазать основание.
  5. Выложить нарезанные грибы, тонкие полукольца лука, полоски болгарского перца, кукурузу и оливки.
  6. Выпекать в разогретой духовке до 190 °C 20–25 минут до румяной корочки.

По желанию часть пшеничной муки можно заменить цельнозерновой, а вместо майонеза использовать только томатный соус с добавлением сушеных трав.

Как и с чем подавать

Постную пиццу лучше подавать горячей, сразу после выпечки, посыпав свежей зеленью или добавив щепотку сушеного орегано. Она отлично сочетается с овощными салатами, томатным соком или компотом. По желанию можно подать отдельно соус из томатов с чесноком или острый соус для насыщенного вкуса. Такое блюдо станет удачным вариантом для семейного ужина или встречи с друзьями даже в период ограничений в питании.

Постная выпечка может быть разнообразной, ароматной и сытной, если правильно подобрать ингредиенты и соблюдать технологию приготовления.

#Грибы #Пицца #Готовим дома #Піст