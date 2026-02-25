Эту пиццу можно даже во время поста: тонкое тесто и щедрая овощная начинка без лишнего грамма (видео)
Такую пиццу можно есть даже во время поста
Во время поста готовят простые и питательные блюда без продуктов животного происхождения – например, салат со свеклой, кукурузой и красным луком или овощным рагу. Но сегодня мы предлагаем приготовить песочную пиццу, которая получается не менее вкусной, чем классическая версия с сыром и мясом. Секрет удачной текстуры — в правильно замешанном дрожжевом тесте: вода должна быть теплой, но не горячей, чтобы не убить дрожжи, а муку желательно просеять для легкости. Для начинки следует выбирать качественные маринованные грибы без лишней кислоты, сладкий спелый перец и кукурузу без лишней жидкости – тогда пицца не будет водянистой, а тесто останется румяным и хрустящим. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Закарпатская Хозяйка".
Как приготовить постную пиццу с грибами, перцем и кукурузой
Ингредиенты:
- мука – 1 кг;
- соль – 1 ч. л.;
- дрожжи свежие – 30 г;
- сахар – 2 ст. л.;
- вода теплая – 500 мл;
- масло подсолнечное – 100 мл;
- кетчуп – 4 ст. л.;
- майонез постный – 4 ст. л.;
- грибы маринованные – 300 г;
- лук репчатый – 1 шт.;
- перец болгарский – 1–2 шт.;
- кукуруза консервированная – 150 г;
- оливки черные – 80 г.
Способ приготовления:
- Просеять муку в большую миску, добавить соль, сахар и раскрошенные дрожжи, перемешать.
- Влить теплую воду и растительное масло, замесить мягкое эластичное тесто и оставить его в теплом месте на 50–60 минут для подъема.
- Обмять тесто, разделить на части, раскатать в пласты толщиной 5–7 мм и выложить на противень.
- Смешать кетчуп с постным майонезом и равномерно смазать основание.
- Выложить нарезанные грибы, тонкие полукольца лука, полоски болгарского перца, кукурузу и оливки.
- Выпекать в разогретой духовке до 190 °C 20–25 минут до румяной корочки.
По желанию часть пшеничной муки можно заменить цельнозерновой, а вместо майонеза использовать только томатный соус с добавлением сушеных трав.
Как и с чем подавать
Постную пиццу лучше подавать горячей, сразу после выпечки, посыпав свежей зеленью или добавив щепотку сушеного орегано. Она отлично сочетается с овощными салатами, томатным соком или компотом. По желанию можно подать отдельно соус из томатов с чесноком или острый соус для насыщенного вкуса. Такое блюдо станет удачным вариантом для семейного ужина или встречи с друзьями даже в период ограничений в питании.
Постная выпечка может быть разнообразной, ароматной и сытной, если правильно подобрать ингредиенты и соблюдать технологию приготовления.