Нежный, сочный и без лишней мороки: пирог с курицей и шпинатом к ужину (видео)

Вкусное и сытное блюдо

Соленые пироги бывают очень разнообразны: от классических дрожжевых до заливных, например с капустой. Они знакомы многим с детства и часто появляются на праздничном столе или в повседневном меню. Но сегодня мы предлагаем нежный и сочный пирог с курицей и шпинатом, сочетающий в себе легкость заливного теста с сытностью мясной начинки. Для лучшего результата выбирайте свежее куриное филе без излишка воды и мягкий сыр с насыщенным вкусом; шпинат можно заменить молодым листовым салатом или мангольдом, что придаст свежести и текстуры. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "radostina_ksenia".

Как приготовить пирог с курицей и шпинатом

Ингредиенты:

Тесто:

яйцо – 1 шт.;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу;

кефир – 200 мл;

мука – 150 г;

разрыхлитель – 10 г;

Начинка:

куриное филе – 300 г;

шпинат – 30 г;

сыр сулугуни – 100 г;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу;

Способ приготовления:

Взбить яйцо с солью, перцем и кефиром до однородности. Добавить муку и разрыхлитель, перемешать до получения гладкого теста. Куриное филе нарезать мелкими кусочками. Смешать филе с размельченным шпинатом и натертым сыром, приправить солью и перцем. Выложить часть теста в форму или смешать с начинкой, формируя ровный слой. Сверху выложить остаток начинки или теста, равномерно распределив. Выпекать при 180 С около 40 минут до румяной корочки. При желании, если филе предварительно отварено, выпекание сократить до 20 минут. Дать пирогу немного остыть перед нарезанием, чтобы соки равномерно распределились.

Пирог получается нежным, сочным и сытным, а приготовление не требует сложных шагов или длительного времени.

Как и с чем подавать

Пирог с курицей и шпинатом идеально сочетается со свежими овощами, легким соусом йогурта или томатным чатни. Для подачи можно нарезать на небольшие порционные куски и украсить веточкой зелени или листьями шпината. Такой пирог станет хорошим вариантом для ужина, перекуса или даже пикника. После остывания пирог легко нарезать и сохраняет сочность и нежную структуру.