Нежный, сочный и без лишней мороки: пирог с курицей и шпинатом к ужину (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Вкусное и сытное блюдо
Соленые пироги бывают очень разнообразны: от классических дрожжевых до заливных, например с капустой. Они знакомы многим с детства и часто появляются на праздничном столе или в повседневном меню. Но сегодня мы предлагаем нежный и сочный пирог с курицей и шпинатом, сочетающий в себе легкость заливного теста с сытностью мясной начинки. Для лучшего результата выбирайте свежее куриное филе без излишка воды и мягкий сыр с насыщенным вкусом; шпинат можно заменить молодым листовым салатом или мангольдом, что придаст свежести и текстуры. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "radostina_ksenia".
Как приготовить пирог с курицей и шпинатом
Ингредиенты:
Тесто:
- яйцо – 1 шт.;
- соль – по вкусу;
- перец – по вкусу;
- кефир – 200 мл;
- мука – 150 г;
- разрыхлитель – 10 г;
Начинка:
- куриное филе – 300 г;
- шпинат – 30 г;
- сыр сулугуни – 100 г;
- соль – по вкусу;
- перец – по вкусу;
Способ приготовления:
- Взбить яйцо с солью, перцем и кефиром до однородности.
- Добавить муку и разрыхлитель, перемешать до получения гладкого теста.
- Куриное филе нарезать мелкими кусочками.
- Смешать филе с размельченным шпинатом и натертым сыром, приправить солью и перцем.
- Выложить часть теста в форму или смешать с начинкой, формируя ровный слой.
- Сверху выложить остаток начинки или теста, равномерно распределив.
- Выпекать при 180 С около 40 минут до румяной корочки.
- При желании, если филе предварительно отварено, выпекание сократить до 20 минут.
- Дать пирогу немного остыть перед нарезанием, чтобы соки равномерно распределились.
Пирог получается нежным, сочным и сытным, а приготовление не требует сложных шагов или длительного времени.
Как и с чем подавать
Пирог с курицей и шпинатом идеально сочетается со свежими овощами, легким соусом йогурта или томатным чатни. Для подачи можно нарезать на небольшие порционные куски и украсить веточкой зелени или листьями шпината. Такой пирог станет хорошим вариантом для ужина, перекуса или даже пикника. После остывания пирог легко нарезать и сохраняет сочность и нежную структуру.