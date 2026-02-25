Не містять борошна та тануть у роті: секрет ідеальних оладок з яблуками

Замість борошна в цьому рецепті використовується манна крупа, завдяки чому оладки не опадають після охолодження

Оладки — одна з найпопулярніших страв для сніданку або швидкого перекусу, яку легко приготувати з простих інгредієнтів. Якщо класичні оладки вже набридли, варто спробувати більш ніжний варіант — оладки з яблуками на манці. Манна крупа робить тісто особливо м’яким, повітряним і злегка зернистим, а соковиті яблука додають природної солодкості та приємної фруктової свіжості.

Яблучні оладки на манці виходять ніжними всередині та рум’яними зовні, добре тримають форму. Завдяки манці тісто стає більш стабільним, тому оладки легко смажити навіть тим, хто готує їх уперше. Рецепт універсальний. Замість сметани можна використати густий грецький йогурт або жирний кефір, а для більш насиченого аромату додати дрібку кориці, яка ідеально підкреслює смак яблук.

Як приготувати яблучні оладки без борошна

Інгредієнти:

Яблука — 2 шт.

Манна крупа — 5 ст. л.

Яйце — 1 шт.

Сметана жирна — 2 ст. л.

Сіль — чверть чайної ложки

Ванільний цукор — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Збийте яйце з цукром, ванільним цукром та сіллю до легкої піни. Додайте сметану та перемішайте. Всипте манну крупу в яєчно-сметанну суміш та перемішайте. Залиште суміш на 15–20 хвилин. Манка має увібрати вологу та набухнути. Натріть яблука на крупній тертці або наріжте дрібними кубиками та додайте до тіста перед смаженням. Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії на середньому вогні. Викладайте тісто столовою ложкою. Смажте під кришкою по 3-4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.

Ці оладки найкраще смакують теплими. Подавайте їх із ложечкою меду або карамельного соусу.