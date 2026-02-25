Ніхто не повірить, що десерт пісний: рецепт медового кексу з вишнею та горіхами (відео)
Цей десерт допоможе урізноманітнити пісне меню
Піст — не причина відмовлятися від десертів, адже навіть без яєць і вершкового масла можна приготувати ароматну, м’яку та смачну випічку. Пісний шоколадний кекс із медом, вишнею та горіхами — це проста в приготуванні страва, яка готується за принципом монастирської. Пишність тіста досягається завдяки природній реакції меду та соди, а рослинна олія забезпечує приємну вологу текстуру без використання молочних продуктів.
Пісний медовий кекс довго залишається м’яким, добре зберігається та ідеально підходить до чаювання. Рецептом десерту поділилася фудблогерка talli_sun в Instagram.
Інгредієнти:
- Борошно — 260 г
- Цукор — 100 г
- Мед — 2,5 ст. л.
- Вода (тепла) — 250 мл
- Олія (рафінована) — 120 мл
- Сода — 1 ч. л.
- Какао — 2–2,5 ст. л.
- Вишня — 100–150 г
- Горіхи — 50–70 г
Спосіб приготування:
- У глибоку миску всипаємо цукор, додаємо мед та вливаємо теплу воду. Перемішуємо до повного розчинення цукру.
- Додаємо олію та соду, перемішуємо, всипаємо какао та борошно. Добре перемішуємо.
- Вишні викладаємо на сито, щоб стекла зайва рідина зайва рідина. Пересипаємо вишні кукурудзяним крохмалем.
- Додаємо вишні та подрібнені горіхи в тісто і обережно перемішуємо.
- Викладаємо тісто у форму, застелену пергаментом. Ставимо в розігріту до 180°C духовку на 60-65 хвилин.
Оскільки в тісті багато меду та цукру, верхівка може почати темніти занадто швидко. Через 25–30 хвилин після початку запікання прикрийте форму фольгою. Це врятує кекс від підгорання, поки середина пропечеться.