Ніхто не повірить, що десерт пісний: рецепт медового кексу з вишнею та горіхами (відео)

Цей десерт допоможе урізноманітнити пісне меню

Піст — не причина відмовлятися від десертів, адже навіть без яєць і вершкового масла можна приготувати ароматну, м’яку та смачну випічку. Пісний шоколадний кекс із медом, вишнею та горіхами — це проста в приготуванні страва, яка готується за принципом монастирської. Пишність тіста досягається завдяки природній реакції меду та соди, а рослинна олія забезпечує приємну вологу текстуру без використання молочних продуктів.

Пісний медовий кекс довго залишається м’яким, добре зберігається та ідеально підходить до чаювання. Рецептом десерту поділилася фудблогерка talli_sun в Instagram.

Інгредієнти:

Борошно — 260 г

Цукор — 100 г

Мед — 2,5 ст. л.

Вода (тепла) — 250 мл

Олія (рафінована) — 120 мл

Сода — 1 ч. л.

Какао — 2–2,5 ст. л.

Вишня — 100–150 г

Горіхи — 50–70 г

Спосіб приготування:

У глибоку миску всипаємо цукор, додаємо мед та вливаємо теплу воду. Перемішуємо до повного розчинення цукру. Додаємо олію та соду, перемішуємо, всипаємо какао та борошно. Добре перемішуємо. Вишні викладаємо на сито, щоб стекла зайва рідина зайва рідина. Пересипаємо вишні кукурудзяним крохмалем. Додаємо вишні та подрібнені горіхи в тісто і обережно перемішуємо. Викладаємо тісто у форму, застелену пергаментом. Ставимо в розігріту до 180°C духовку на 60-65 хвилин.

Оскільки в тісті багато меду та цукру, верхівка може почати темніти занадто швидко. Через 25–30 хвилин після початку запікання прикрийте форму фольгою. Це врятує кекс від підгорання, поки середина пропечеться.