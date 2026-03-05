Просто, ситно і дуже смачно: салат з оселедцем по-домашньому (відео)

Смачна та ситна страва

Оселедець — популярна морська риба, яку зазвичай маринують у томатному соусі або солять і подають як самостійну страву, закуску чи інгредієнт салатів. З неї готують класичні салати, канапе, рулети та навіть варіанти з овочами й картоплею. Але сьогодні пропонується варіант простого, ситного салату з картоплею, консервованим горошком та зеленню, де риба додає насичений смак і легко поєднується з пряною гірчицею. Для найкращого результату варто обирати свіжий слабосолений оселедець без зайвої рідини, картопля має бути щільна, а консервовані овочі — без зайвої оцтової заливки; при бажанні оселедець можна замінити маринованим лососем або скумбрією. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".

Як приготувати салат з картоплею та оселедцем

Інгредієнти:

картопля відварена — 4 шт.;

оселедець слабосолоний — 1 шт. (250–300 г);

цибуля зелена — пучок;

кріп — пучок;

олія — 2–3 ст. л.;

горошок консервований — 200–250 г;

огірки консервовані — 4–5 шт.;

сіль — 2/3 ч. л.;

гірчиця в зернах — 1 ч. л. з гіркою;

чорний мелений перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Відварену картоплю, консервовані огірки та слабосолоний оселедець нарізати кубиками невеликими. Перекласти в салатник, додати дрібно нарізаний кріп, консервований горошок та зелену цибулю. Додати олію, сіль, зернисту гірчицю та мелений перець, ретельно перемішати. Подавати охолодженим, прикрашеним свіжою зеленню.

Як і з чим подавати

Салат найкраще подавати охолодженим, прямо з миски або викладаючи порційно на тарілки. Його можна прикрасити гілочками кропу або зеленими пір’їнками цибулі для свіжості та контрасту кольорів. Добре поєднується з чорним або житнім хлібом, тостами або пісним багетом. Для більш святкового варіанту можна додати дрібно нарізаний червоний перець або свіжі овочі, а за бажанням подати з легким йогуртовим або лимонним соусом.

Страва виходить легкою, ситною та ароматною, з природною солоністю оселедця і ніжною текстурою картоплі, що робить її відмінним варіантом для сімейного обіду або святкового столу.