У такому вигляді буряк вам сподобається: легкий салат зі шпинатом і горіхами (відео)

Легкий та корисний салатик

Буряк — коренеплід з насиченим кольором і природною солодкістю, який використовують у салатах, супах, запіканках, а також маринують по-корейськи для гострого та пікантного смаку. Цей овоч багатий на вітаміни та мінерали, а його текстура може варіюватися від щільної до ніжної залежно від способу приготування. Але сьогодні пропонується салат, який сподобається навіть тим, хто зазвичай не любить буряк, адже його солодкість гармонійно поєднується зі свіжим шпинатом, кремовою фетою та хрусткими горіхами. Для найкращого результату варто обирати буряк щільний, без пошкоджень, шпинат — свіжий, соковитий, а горіхи — не прогірклі; при бажанні буряк можна запекти або відварити, фету замінити козячим сиром, а волоські горіхи — пеканами чи мигдалем. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати салат з буряком, шпинатом і горіхами

Інгредієнти:

шпинат — 2–3 жмені;

буряк відварений або запечений — 1 шт. середній;

фета — 50 г;

волоські горіхи — 30–40 г;

оливкова олія — 2 ст. л.;

сік лимону — 1 ч. л.;

гірчиця в зернах — 1 ч. л.;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Буряк відварити або запекти до м’якості, охолодити та нарізати кубиками або соломкою. Шпинат промити, обсушити та нарвати на невеликі шматки. Фету нарізати кубиками або розкришити руками. Змішати буряк, шпинат, фету та горіхи в салатниці. Приготувати заправку, змішавши оливкову олію, лимонний сік, гірчицю, сіль та перець, і полити салат. Обережно перемішати та подавати охолодженим.

Як і з чим подавати

Салат найкраще подавати охолодженим, щоб зберегти свіжість шпинату та легку солодкість буряка. Його можна викладати порційно на тарілки або подавати у великій салатниці. Добре поєднується з хрустким хлібом, тостами або грінками, а як соус підійде легка олійна заправка з лимонним соком, медом або гірчицею в зернах. Для яскравішої презентації можна додати трохи насіння гарбуза або посипати зверху свіжою зеленню.

Страва виходить легкою, яскравою та збалансованою за смаком, ідеально підходить як для щоденного перекусу, так і для святкового столу.