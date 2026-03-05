Соковита начинка та рум’яна скоринка: незвичні котлетки у вафлях (відео)

Смачні соковиті котлетки з вафлями

З фаршу можна приготувати безліч страв — від тефтель і запіканок до соковитих котлет, які давно стали класикою домашньої кухні. Але сьогодні пропонується незвична інтерпретація — вафельні котлетки з рум’яною скоринкою та ніжною начинкою всередині. Такий формат страви набув популярності як швидка альтернатива традиційним котлетам у клярі, адже вафельні коржі створюють зручну оболонку й утримують соковитість м’яса. Для найкращого результату варто обирати фарш із поєднання філе та стегна, щоб начинка не була сухою, не перевантажувати її сухарями, а заготовки не складати одна на одну, інакше вафлі передчасно розм’якнуть; за бажанням курячий фарш можна замінити індичим або змішаним, а обсмаження — запіканням у духовці. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".

Інгредієнти:

вафельні коржі — 1 упаковка;

яйця — 4 шт.;

сметана або майонез — 1 ст. л.;

олія — 3–4 ст. л.;

курячий фарш — 700 г;

морква — 1 велика шт.;

цибуля — 2 середні шт.;

сметана — 2 ст. л.;

панірувальні сухарі — 2 ч. л. з гіркою;

кріп та петрушка — невеликий пучок;

яйце — 1 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

чорний перець мелений — 1/2 ч. л.;

сухий часник — 1 ч. л.;

італійські трави — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Обсмажити дрібно нарізану цибулю та натерту моркву до м’якості й легкого золотистого кольору, охолодити. Змішати фарш із сіллю, перцем, сухим часником, італійськими травами, яйцем, сухарями, сметаною, подрібненою зеленню та охолодженою засмажкою до однорідної маси. Викласти начинку на вафельний корж рівномірним шаром, накрити другим коржем і злегка притиснути, залишити на 5–7 хвилин для легкого зволоження, після чого нарізати порційними шматками, не складаючи їх один на один. Збити яйця зі сметаною або майонезом до однорідності. Занурити кожну заготовку в яєчну суміш і обсмажити на розігрітій олії на невеликому вогні під кришкою до рум’яної скоринки з обох боків. Викласти готові котлетки на паперовий рушник для видалення надлишків олії та подавати гарячими.

Як і з чим подавати

Вафельні котлетки найкраще подавати гарячими, одразу після смаження, щоб зберегти хрустку скоринку. До страви добре смакує картопляне пюре, відварений рис або легкий овочевий салат. Як соус підійде сметанний із зеленню, часниковий або томатний. Для подачі можна посипати дрібно нарізаною зеленню або подати зі свіжими овочами. Страва поєднує простоту приготування, бюджетність і виразний смак, тому легко стане улюбленим варіантом для сімейної вечері.