Просто, сытно и очень вкусно: салат с селедкой по-домашнему (видео)

Вкусное и сытное блюдо

Сельдь – популярная морская рыба, которую обычно маринуют в томатном соусе или солят и подают как самостоятельное блюдо, закуску или ингредиент салатов. Из нее готовят классические салаты, канапе, рулеты и даже варианты с овощами и картофелем. Но сегодня предлагается вариант простого, сытного салата с картофелем, консервированным горошком и зеленью, где рыба придает насыщенный вкус и легко сочетается с пряной горчицей. Для наилучшего результата следует выбирать свежую слабосоленую сельдь без лишней жидкости, картофель должен быть плотный, а консервированные овощи — без лишней уксусной заливки; при желании сельдь можно заменить маринованным лососем или скумбрией. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".

Как приготовить салат с картофелем и сельдью

Ингредиенты:

картофель отварной — 4 шт.;

сельдь слабосоленая — 1 шт. (250-300 г);

лук зеленый – пучок;

укроп – пучок;

растительное масло — 2-3 ст. л.;

горошек консервированный — 200-250 г;

огурцы консервированные – 4–5 шт.;

соль — 2/3 ч. л.;

горчица в зернах – 1 ч. л. с горкой;

черный молотый перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Отварной картофель, консервированные огурцы и слабосоленую сельдь нарезать небольшими кубиками. Переложить в салатник, добавить мелко нарезанный укроп, консервированный горошек и зеленый лук. Добавить масло, соль, зернистую горчицу и молотый перец, тщательно перемешать. Подавать охлажденным, украшенным свежей зеленью.

Как и с чем подавать

Салат лучше всего подавать охлажденным, прямо из миски или выкладывая порционно на тарелки. Его можно украсить веточками укропа или зелеными перышками лука для свежести и контраста цветов. Хорошо сочетается с черным или ржаным хлебом, тостами или постным багетом. Для более праздничного варианта можно добавить мелко нарезанный красный перец или свежие овощи, а при желании подать с легким йогуртовым или лимонным соусом.

Кушанье получается легкой, сытной и ароматной, с природной соленостью сельди и нежной текстурой картофеля, что делает ее отличным вариантом для семейного обеда или праздничного стола.