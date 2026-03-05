Ситно й без борошна: як приготувати ніжний млинець із сочевиці (відео)

Варіант смачної страви на сніданок чи перекус

Із сочевиці зазвичай готують супи або гарніри, але з неї також виходять чудові млинці. Червона сочевиця швидко розм’якшується, легко перебивається на тісто і після смаження виходить ніжний та м’який млинець із приємним смаком. Така страва добре насичує, адже сочевиця багата на рослинний білок.

Блогерка olya_pins пропонує завертати у млинець з сочевиці куряче філе з вершковим сиром. Проте начинку можна змінювати залежно від власних вподобань: додати твердий сир, овочі, рибу або навіть зробити вегетаріанський варіант.

Як приготувати млинець із сочевиці

Інгредієнти:

Червона сочевиця — 70 г

Вода — 200–300 мл

Сіль

Олія для смаження — 5 г

Для начинки:

Куряче філе варено-копчене — 50 г

Вершковий сир — 30 г

Зелень

Спосіб приготування:

Сочевицю залити водою та залишити на декілька годин або на ніч. Промити сочевицю та злити зайву воду. Перебити сочевицю блендером до стану однорідного пюре. Обсмажити млинець на невеликій кількості олії під закритою кришкою. Додати начинку та скласти навпіл.

Як і з чим подавати

Такий млинець найкраще подавати гарячим одразу після приготування. Він добре поєднується зі свіжими овочами — помідорами, огірками або легким салатом із зелені. Також до страви можна додати ложку сметани, йогуртового соусу чи соусу чилі. Для більш поживного сніданку млинець із сочевиці можна подати з авокадо, яйцем пашот або додатковою порцією зелені.