Ситно й без борошна: як приготувати ніжний млинець із сочевиці (відео)
Варіант смачної страви на сніданок чи перекус
Із сочевиці зазвичай готують супи або гарніри, але з неї також виходять чудові млинці. Червона сочевиця швидко розм’якшується, легко перебивається на тісто і після смаження виходить ніжний та м’який млинець із приємним смаком. Така страва добре насичує, адже сочевиця багата на рослинний білок.
Блогерка olya_pins пропонує завертати у млинець з сочевиці куряче філе з вершковим сиром. Проте начинку можна змінювати залежно від власних вподобань: додати твердий сир, овочі, рибу або навіть зробити вегетаріанський варіант.
Як приготувати млинець із сочевиці
Інгредієнти:
- Червона сочевиця — 70 г
- Вода — 200–300 мл
- Сіль
- Олія для смаження — 5 г
Для начинки:
- Куряче філе варено-копчене — 50 г
- Вершковий сир — 30 г
- Зелень
Спосіб приготування:
- Сочевицю залити водою та залишити на декілька годин або на ніч.
- Промити сочевицю та злити зайву воду.
- Перебити сочевицю блендером до стану однорідного пюре.
- Обсмажити млинець на невеликій кількості олії під закритою кришкою.
- Додати начинку та скласти навпіл.
Як і з чим подавати
Такий млинець найкраще подавати гарячим одразу після приготування. Він добре поєднується зі свіжими овочами — помідорами, огірками або легким салатом із зелені. Також до страви можна додати ложку сметани, йогуртового соусу чи соусу чилі. Для більш поживного сніданку млинець із сочевиці можна подати з авокадо, яйцем пашот або додатковою порцією зелені.