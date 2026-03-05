Забудьте про жорстке м'ясо: як приготувати куряче філе, щоб воно тануло в роті (відео)
Дізнайтеся, навіщо робити надрізи на м'ясі та як не пересушити курку під час смаження
Куряче філе — один із найпопулярніших видів м’яса на домашній кухні. Воно швидко готується, добре поєднується з різними спеціями та гарнірами. Втім, у курячого філе є одна особливість — якщо його трохи перетримати на сковорідці, м’ясо може вийти сухим. Щоб цього не сталося, можна приготувати курку в ароматному вершковому соусі.
Рецептом поділилася кулінарна блогерка katia_cooking. За ним філе виходить ніжним та соковитим.
Як приготувати куряче філе у вершковому соусі
Інгредієнти:
- Куряче філе — 450 г
- Вершки — 300 мл
- Чері — 100 г
- Вершковий сир — 80 г
- Вершкове масло — 50 г
- Розмарин — 1-2 гілочки
- Сіль, чорний перець мелений, приправа до курки, сухий часник — на смак
- Зелень — на смак
Спосіб приготування:
- На курячому філе зробіть глибокі діагональні надрізи спочатку в один бік, а потім у протилежний, щоб утворилися "ромбики".
- Змастіть філе спеціями та обсмажте на вершковому маслі з обох боків. Кладіть курку на сковорідку з розігрітим маслом спочатку надрізаною стороною вниз.
- Приберіть курку, у ту саму сковорідку покладіть вершковий сир, чері, вершки та розмарин. Прогрійте соус 2 хвилини.
- Коли соус почне гуснути, поверніть філе та продовжуйте смажити м'ясо з кожного боку по 4-5 хвилин.
- Готову страву посипте зеленню.
Як та з чим подавати
До курячого філе з вершковим соусом підійде паста, картопляне пюре, рис, кускус або легкий овочевий салат. Обов’язково полийте страву залишками соусу прямо зі сковорідки.