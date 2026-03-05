Забудьте про жорстке м'ясо: як приготувати куряче філе, щоб воно тануло в роті (відео)

Дізнайтеся, навіщо робити надрізи на м'ясі та як не пересушити курку під час смаження

Куряче філе — один із найпопулярніших видів м’яса на домашній кухні. Воно швидко готується, добре поєднується з різними спеціями та гарнірами. Втім, у курячого філе є одна особливість — якщо його трохи перетримати на сковорідці, м’ясо може вийти сухим. Щоб цього не сталося, можна приготувати курку в ароматному вершковому соусі.

Рецептом поділилася кулінарна блогерка katia_cooking. За ним філе виходить ніжним та соковитим.

Як приготувати куряче філе у вершковому соусі

Інгредієнти:

Куряче філе — 450 г

Вершки — 300 мл

Чері — 100 г

Вершковий сир — 80 г

Вершкове масло — 50 г

Розмарин — 1-2 гілочки

Сіль, чорний перець мелений, приправа до курки, сухий часник — на смак

Зелень — на смак

Спосіб приготування:

На курячому філе зробіть глибокі діагональні надрізи спочатку в один бік, а потім у протилежний, щоб утворилися "ромбики". Змастіть філе спеціями та обсмажте на вершковому маслі з обох боків. Кладіть курку на сковорідку з розігрітим маслом спочатку надрізаною стороною вниз. Приберіть курку, у ту саму сковорідку покладіть вершковий сир, чері, вершки та розмарин. Прогрійте соус 2 хвилини. Коли соус почне гуснути, поверніть філе та продовжуйте смажити м'ясо з кожного боку по 4-5 хвилин. Готову страву посипте зеленню.

Як та з чим подавати

До курячого філе з вершковим соусом підійде паста, картопляне пюре, рис, кускус або легкий овочевий салат. Обов’язково полийте страву залишками соусу прямо зі сковорідки.