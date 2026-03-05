Сытно и без муки: как приготовить нежный блинчик из чечевицы (видео)
Вариант вкусного блюда на завтрак или перекус
Из чечевицы обычно готовят супы или гарниры, но из нее также получаются отличные блины. Красная чечевица быстро размягчается, легко перебивается в тесто, и после жарки получается нежный и мягкий блин с приятным вкусом. Такое блюдо хорошо насыщает, ведь чечевица богата растительным белком.
Блоггерша olya_pins предлагает заворачивать в блинчик из чечевицы куриное филе со сливочным сыром. Но начинку можно менять в зависимости от собственных предпочтений: добавить сыр, овощи, рыбу или даже сделать вегетарианский вариант.
Как приготовить блинчик из чечевицы
Ингредиенты:
- Красная чечевица — 70 г
- Вода — 200-300 мл
- Соль
- Масло для жарки — 5 г
Для начинки:
- Куриное филе варено-копченое — 50 г
- Сливочный сыр — 30 г
- Зелень
Способ приготовления:
- Чечевицу залить водой и оставить на несколько часов или на ночь.
- Промыть чечевицу и слить лишнюю воду.
- Перебить чечевицу блендером до состояния однородного пюре.
- Обжарить блинчик на небольшом количестве масла под закрытой крышкой.
- Добавить начинку и сложить пополам.
Как и с чем подавать
Такой блин лучше всего подавать горячим сразу после приготовления. Он хорошо сочетается со свежими овощами — помидорами, огурцами или легким салатом из зелени. Также к блюду можно добавить ложку сметаны, йогуртового соуса или соуса чили. Для более питательного завтрака блин из чечевицы можно подать с авокадо, яйцом пашот или дополнительной порцией зелени.