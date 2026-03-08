Заменит и кашу, и десерт: завтрак из овсянки и банана за 10 минут

Оладьи из овсянки и банана надолго утолят голод и не испортят фигуру

Овсяные оладьи с бананом — простой способ начать день с полезного и вкусного завтрака. В этом рецепте банан заменяет сахар и придает оладьям естественную сладость. Благодаря клетчатке и белку эти оладьи надолго утоляют голод, поэтому подойдут не только для завтрака, но и для легкого перекуса. Подавать их можно с натуральным йогуртом, свежими фруктами или арахисовым маслом — в зависимости от ваших предпочтений.

Ингредиенты:

1 спелый банан

1 яйцо

4 столовые ложки овсяных хлопьев (обычных или быстрого приготовления)

щепотка корицы

по желанию: 1 столовая ложка натурального йогурта (для пышности)

масло для жарки

Способ приготовления:

Разомните банан вилкой до однородной массы. Добавьте яйцо, овсяные хлопья (при желании их можно измельчить в блендере для более однородной консистенции), корицу и тщательно перемешайте. Если смесь получится слишком густой, добавьте столовую ложку натурального йогурта. Разогрейте сковороду и слегка смажьте ее маслом. Выложите тесто небольшими порциями, формируя маленькие оладьи. Жарьте на среднем огне примерно 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Подавайте оладьи теплыми с любимыми добавками.