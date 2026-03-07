Без м’яса, але з насиченим смаком: домашній паштет з печериць (відео)

Смачна та ніжна закуска

Паштет — це ніжна пастоподібна закуска, яку готують із м’яса, печінки, риби або овочів, а класичним варіантом вважається паштет із курячої печінки з додаванням сала для кремової текстури. Але сьогодні пропонується легша та бюджетніша альтернатива — грибний паштет із печериць, який має насичений смак і водночас залишається делікатним. Для приготування важливо обирати свіжі, щільні печериці без темних плям і зайвої вологи, адже саме правильне обсмаження до випаровування рідини формує глибокий аромат. Типова помилка — недосмажені гриби або надмірна кількість масла, що робить консистенцію водянистою, тоді як додавання вершкового сиру, дрібки мускатного горіха чи зубчика запеченого часнику дозволяє варіювати смак і текстуру. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mil_alexx".

Як приготувати паштет з печериць

Інгредієнти:

печериці – 500 г.;

цибуля – 100 г.;

морква – 100 г.;

вершковий сир – 70 г.;

вершкове масло – 30 г.;

сіль – за смаком.;

перець – за смаком.;

хліб – для подачі.;

Спосіб приготування:

Нарізати печериці та обсмажити їх на сухій пательні на середньому вогні до повного випаровування рідини. Додати вершкове масло та розтопити його, перемішуючи гриби. Додати нарізану цибулю та смажити близько 5 хвилин до м’якості. Додати натерту моркву та готувати ще 7–8 хвилин до повної готовності овочів. Перекласти обсмажені інгредієнти в чашу блендера, додати вершковий сир або масло та подрібнити до однорідної кремової консистенції. Охолодити паштет у холодильнику щонайменше 1 годину для стабілізації текстури.

Як і з чим подавати

Грибний паштет найкраще подавати охолодженим, намазуючи на підсушений багет, тости або житній хліб. Закуску можна прикрасити зеленню, обсмаженими скибками грибів або кількома краплями трюфельної олії. Він добре поєднується з маринованими огірками, карамелізованою цибулею чи свіжими овочами. Такий паштет також можна використовувати як начинку для млинців, тарталеток або рулетів із лаваша.

Домашній грибний паштет — це проста закуска з доступних продуктів, яка легко адаптується під власний смак і доречно виглядає як на щоденному столі, так і на святковій подачі.