Рус

Без м’яса, але з насиченим смаком: домашній паштет з печериць (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Паштет з печериць
Паштет з печериць. Фото instagram.com

Смачна та ніжна закуска

Паштет — це ніжна пастоподібна закуска, яку готують із м’яса, печінки, риби або овочів, а класичним варіантом вважається паштет із курячої печінки з додаванням сала для кремової текстури. Але сьогодні пропонується легша та бюджетніша альтернатива — грибний паштет із печериць, який має насичений смак і водночас залишається делікатним. Для приготування важливо обирати свіжі, щільні печериці без темних плям і зайвої вологи, адже саме правильне обсмаження до випаровування рідини формує глибокий аромат. Типова помилка — недосмажені гриби або надмірна кількість масла, що робить консистенцію водянистою, тоді як додавання вершкового сиру, дрібки мускатного горіха чи зубчика запеченого часнику дозволяє варіювати смак і текстуру. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mil_alexx".

Як приготувати паштет з печериць

Інгредієнти:

  • печериці – 500 г.;
  • цибуля – 100 г.;
  • морква – 100 г.;
  • вершковий сир – 70 г.;
  • вершкове масло – 30 г.;
  • сіль – за смаком.;
  • перець – за смаком.;
  • хліб – для подачі.;

Спосіб приготування:

  1. Нарізати печериці та обсмажити їх на сухій пательні на середньому вогні до повного випаровування рідини.
  2. Додати вершкове масло та розтопити його, перемішуючи гриби.
  3. Додати нарізану цибулю та смажити близько 5 хвилин до м’якості.
  4. Додати натерту моркву та готувати ще 7–8 хвилин до повної готовності овочів.
  5. Перекласти обсмажені інгредієнти в чашу блендера, додати вершковий сир або масло та подрібнити до однорідної кремової консистенції.
  6. Охолодити паштет у холодильнику щонайменше 1 годину для стабілізації текстури.

Як і з чим подавати

Грибний паштет найкраще подавати охолодженим, намазуючи на підсушений багет, тости або житній хліб. Закуску можна прикрасити зеленню, обсмаженими скибками грибів або кількома краплями трюфельної олії. Він добре поєднується з маринованими огірками, карамелізованою цибулею чи свіжими овочами. Такий паштет також можна використовувати як начинку для млинців, тарталеток або рулетів із лаваша.

Домашній грибний паштет — це проста закуска з доступних продуктів, яка легко адаптується під власний смак і доречно виглядає як на щоденному столі, так і на святковій подачі.

Теги:
#Паштет #Печериці #Готуємо вдома