Без м’яса, але з насиченим смаком: домашній паштет з печериць (відео)
Смачна та ніжна закуска
Паштет — це ніжна пастоподібна закуска, яку готують із м’яса, печінки, риби або овочів, а класичним варіантом вважається паштет із курячої печінки з додаванням сала для кремової текстури. Але сьогодні пропонується легша та бюджетніша альтернатива — грибний паштет із печериць, який має насичений смак і водночас залишається делікатним. Для приготування важливо обирати свіжі, щільні печериці без темних плям і зайвої вологи, адже саме правильне обсмаження до випаровування рідини формує глибокий аромат. Типова помилка — недосмажені гриби або надмірна кількість масла, що робить консистенцію водянистою, тоді як додавання вершкового сиру, дрібки мускатного горіха чи зубчика запеченого часнику дозволяє варіювати смак і текстуру. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mil_alexx".
Як приготувати паштет з печериць
Інгредієнти:
- печериці – 500 г.;
- цибуля – 100 г.;
- морква – 100 г.;
- вершковий сир – 70 г.;
- вершкове масло – 30 г.;
- сіль – за смаком.;
- перець – за смаком.;
- хліб – для подачі.;
Спосіб приготування:
- Нарізати печериці та обсмажити їх на сухій пательні на середньому вогні до повного випаровування рідини.
- Додати вершкове масло та розтопити його, перемішуючи гриби.
- Додати нарізану цибулю та смажити близько 5 хвилин до м’якості.
- Додати натерту моркву та готувати ще 7–8 хвилин до повної готовності овочів.
- Перекласти обсмажені інгредієнти в чашу блендера, додати вершковий сир або масло та подрібнити до однорідної кремової консистенції.
- Охолодити паштет у холодильнику щонайменше 1 годину для стабілізації текстури.
Як і з чим подавати
Грибний паштет найкраще подавати охолодженим, намазуючи на підсушений багет, тости або житній хліб. Закуску можна прикрасити зеленню, обсмаженими скибками грибів або кількома краплями трюфельної олії. Він добре поєднується з маринованими огірками, карамелізованою цибулею чи свіжими овочами. Такий паштет також можна використовувати як начинку для млинців, тарталеток або рулетів із лаваша.
Домашній грибний паштет — це проста закуска з доступних продуктів, яка легко адаптується під власний смак і доречно виглядає як на щоденному столі, так і на святковій подачі.