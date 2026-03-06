Ніжний сирний десерт без випічки: простий рецепт із печива, який легко повторити (відео)
Готується дуже легко та швидко
Якщо вам набридло їсти кисломолочний сир просто з джемом, спробуйте приготувати з нього дуже ніжний десерт без випічки. Для цього, крім сиру, знадобиться печиво і ще кілька доступних продуктів. Готується такий десерт дуже швидко: потрібно лише змішати сирну масу, викласти її на печиво та сформувати трикутник. Найскладніше — дочекатися, коли десерт стабілізується в холодильнику.
Рецептом страви поділилася фудблогерка inna_pro.food на своїй сторінці в Instagram.
Як приготувати сирний десерт без випічки
Інгредієнти:
- Печиво "Пряжене молоко" — 12 шт.
- Кисломолочний сир — 300 г
- Сметана — 2 ст. л.
- Цукрова пудра — за смаком
- Джем ананасовий — 3 ст. л.
- Молоко — для просочування печива
Замість джему можна покласти всередину цілий очищений банан. Якщо немає печива "Пряжене молоко", підійде будь-яке цукрове печиво "До кави" або "Шахове".
Спосіб приготування:
- Змішайте сир, сметану та цукрову пудру. Збийте масу блендером до однорідності.
- Застеліть стіл харчовою плівкою. Кожне печиво вмочіть у молоко на 1–2 секунди.
- Викладіть печиво на плівку в три ряди (по 4 штуки у кожному). Рівномірно розподіліть сирну масу поверх печива. У центр середнього ряду викладіть смужкою ананасовий джем.
- Обережно підніміть краї харчової плівки з обох боків так, щоб бокові ряди печива зійшлися зверху, утворюючи трикутник. Щільно загорніть десерт у плівку, фіксуючи форму.
- Відправте десерт у холодильник мінімум на 3–4 години. За бажання полийте десерт розтопленим шоколадом.