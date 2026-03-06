Ніжний сирний десерт без випічки: простий рецепт із печива, який легко повторити (відео)

Готується дуже легко та швидко

Якщо вам набридло їсти кисломолочний сир просто з джемом, спробуйте приготувати з нього дуже ніжний десерт без випічки. Для цього, крім сиру, знадобиться печиво і ще кілька доступних продуктів. Готується такий десерт дуже швидко: потрібно лише змішати сирну масу, викласти її на печиво та сформувати трикутник. Найскладніше — дочекатися, коли десерт стабілізується в холодильнику.

Рецептом страви поділилася фудблогерка inna_pro.food на своїй сторінці в Instagram.

Як приготувати сирний десерт без випічки

Інгредієнти:

Печиво "Пряжене молоко" — 12 шт.

Кисломолочний сир — 300 г

Сметана — 2 ст. л.

Цукрова пудра — за смаком

Джем ананасовий — 3 ст. л.

Молоко — для просочування печива

Замість джему можна покласти всередину цілий очищений банан. Якщо немає печива "Пряжене молоко", підійде будь-яке цукрове печиво "До кави" або "Шахове".

Спосіб приготування: