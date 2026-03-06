Рус

Ніжний сирний десерт без випічки: простий рецепт із печива, який легко повторити (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Десерт із сиру та печива
Десерт із сиру та печива. Фото Колаж "Телеграфу"

Готується дуже легко та швидко

Якщо вам набридло їсти кисломолочний сир просто з джемом, спробуйте приготувати з нього дуже ніжний десерт без випічки. Для цього, крім сиру, знадобиться печиво і ще кілька доступних продуктів. Готується такий десерт дуже швидко: потрібно лише змішати сирну масу, викласти її на печиво та сформувати трикутник. Найскладніше — дочекатися, коли десерт стабілізується в холодильнику.

Рецептом страви поділилася фудблогерка inna_pro.food на своїй сторінці в Instagram.

Як приготувати сирний десерт без випічки

Інгредієнти:

  • Печиво "Пряжене молоко" — 12 шт.
  • Кисломолочний сир — 300 г
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Цукрова пудра — за смаком
  • Джем ананасовий — 3 ст. л.
  • Молоко — для просочування печива

Замість джему можна покласти всередину цілий очищений банан. Якщо немає печива "Пряжене молоко", підійде будь-яке цукрове печиво "До кави" або "Шахове".

Спосіб приготування:

  1. Змішайте сир, сметану та цукрову пудру. Збийте масу блендером до однорідності.
  2. Застеліть стіл харчовою плівкою. Кожне печиво вмочіть у молоко на 1–2 секунди.
  3. Викладіть печиво на плівку в три ряди (по 4 штуки у кожному). Рівномірно розподіліть сирну масу поверх печива. У центр середнього ряду викладіть смужкою ананасовий джем.
  4. Обережно підніміть краї харчової плівки з обох боків так, щоб бокові ряди печива зійшлися зверху, утворюючи трикутник. Щільно загорніть десерт у плівку, фіксуючи форму.
  5. Відправте десерт у холодильник мінімум на 3–4 години. За бажання полийте десерт розтопленим шоколадом.
Теги:
#Печиво #Рецепти #Сир #Десерт