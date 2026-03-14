Только два натуральных ингредиента: как сделать стильные оливковые пасхальные яйца (видео)

Оригинальный способ покрасить яйца

К Пасхе, которую православные верующие в 2026 году отмечают 12 апреля, традиционно готовят паски, творожные десерты и красят яйца — символ возрождения и новой жизни. Сегодня рассказываем, как получить необычные оливковые пасхальные яйца с помощью натуральных ингредиентов. Такой способ окрашивания не нуждается в искусственных красителях, а цвет получается нежным и естественным. Для лучшего результата следует выбирать белые яйца без трещин и хорошо вымыть их перед варкой, ведь чистая скорлупа равномернее впитывает краситель. Интересным способом с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".

Как покрасить яйца в оливковый цвет

Ингредиенты:

яйца белые – 5 шт.;

куркума – 2 ст. л.;

чай каркаде – 30 г (5–7 пакетиков);

вода – 1–1,2 л;

Способ приготовления:

Хорошо вымыть яйца губкой под проточной водой, чтобы убрать возможные загрязнения из скорлупы. Выложить яйца в кастрюлю с холодной водой так, чтобы вода их полностью покрывала. Добавьте куркуму и хорошо перемешайте, чтобы порошок равномерно растворился в воде. Добавить чай в каркаде, поставить кастрюлю на средний огонь и довести до кипения. Убавить огонь и варить яйца примерно 10 минут. Выключить огонь и оставить яйца в окрасочном растворе до полного охлаждения, периодически аккуратно переворачивать их для равномерного цвета. Аккуратно достать яйца, осторожно промыть водой, не натирая поверхность, чтобы не повредить тонкий окрасочный слой. По желанию протереть высохшие яйца салфеткой с каплей растительного масла, чтобы придать скорлупе легкого блеска.

Пасхальные яйца традиционно подают к пасхальному столу вместе с паской, домашней колбасой, сыром и другими праздничными блюдами. Их можно красиво выложить в корзину, украсить зеленью или салфетками в праздничных цветах. Оливковый оттенок яиц выглядит особенно элегантно в сочетании с другими натуральными красителями – луковицей, свеклой или куркумой. Такие пасхальные яйца не только смакуют, но и создают атмосферу традиционного праздничного стола.

Натуральная покраска яиц – это простой способ сделать пасхальные приготовления более экологичными и интересными. Экспериментируя с природными ингредиентами, можно получать разные оттенки и уникальные узоры.