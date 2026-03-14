Только два натуральных ингредиента: как сделать стильные оливковые пасхальные яйца (видео)
Оригинальный способ покрасить яйца
К Пасхе, которую православные верующие в 2026 году отмечают 12 апреля, традиционно готовят паски, творожные десерты и красят яйца — символ возрождения и новой жизни. Сегодня рассказываем, как получить необычные оливковые пасхальные яйца с помощью натуральных ингредиентов. Такой способ окрашивания не нуждается в искусственных красителях, а цвет получается нежным и естественным. Для лучшего результата следует выбирать белые яйца без трещин и хорошо вымыть их перед варкой, ведь чистая скорлупа равномернее впитывает краситель. Интересным способом с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".
Как покрасить яйца в оливковый цвет
Ингредиенты:
- яйца белые – 5 шт.;
- куркума – 2 ст. л.;
- чай каркаде – 30 г (5–7 пакетиков);
- вода – 1–1,2 л;
Способ приготовления:
- Хорошо вымыть яйца губкой под проточной водой, чтобы убрать возможные загрязнения из скорлупы.
- Выложить яйца в кастрюлю с холодной водой так, чтобы вода их полностью покрывала.
- Добавьте куркуму и хорошо перемешайте, чтобы порошок равномерно растворился в воде.
- Добавить чай в каркаде, поставить кастрюлю на средний огонь и довести до кипения.
- Убавить огонь и варить яйца примерно 10 минут.
- Выключить огонь и оставить яйца в окрасочном растворе до полного охлаждения, периодически аккуратно переворачивать их для равномерного цвета.
- Аккуратно достать яйца, осторожно промыть водой, не натирая поверхность, чтобы не повредить тонкий окрасочный слой.
- По желанию протереть высохшие яйца салфеткой с каплей растительного масла, чтобы придать скорлупе легкого блеска.
Пасхальные яйца традиционно подают к пасхальному столу вместе с паской, домашней колбасой, сыром и другими праздничными блюдами. Их можно красиво выложить в корзину, украсить зеленью или салфетками в праздничных цветах. Оливковый оттенок яиц выглядит особенно элегантно в сочетании с другими натуральными красителями – луковицей, свеклой или куркумой. Такие пасхальные яйца не только смакуют, но и создают атмосферу традиционного праздничного стола.
Натуральная покраска яиц – это простой способ сделать пасхальные приготовления более экологичными и интересными. Экспериментируя с природными ингредиентами, можно получать разные оттенки и уникальные узоры.