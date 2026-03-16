Замінить і хліб, і основну страву: як приготувати яворівський пиріг у піст (відео)

Раніше цей пиріг готували на щодень, а також подавали на свята

Яворівський пиріг – класична українська страва, яку можна приготувати у пісному варіанті. Тісто замішується на воді, дріжджах та олії, а для начинки використовується поєднання картоплі, гречки та смаженої цибулі. Страва виходить дуже поживною та ароматною.

Як приготувати пісний яворівський пиріг, показали на YouTube-каналі "Готуємо з Лесею Піжик".

Інгредієнти

Для тіста:

Борошно пшеничне — 500 г

Вода (тепла) — 250 г

Олія рослинна — 30 г

Дріжджі свіжі — 30 г

Цукор — 1 ст. л.

Сіль — 1 ч. л.

Для начинки:

Картопля — 1 кг

Гречана крупа — 200 г

Цибуля — 300 г (2 великі цибулини)

Олія — 40 г

Сіль, перець — за смаком

Етапи приготування:

У миску розкришіть свіжі дріжджі. Додайте до них 3 ст. л. борошна (із загальної кількості) та залийте теплою водою. Ретельно перемішайте. Залиште опару в теплому місці на 30–40 хвилин, щоб дріжджі активувалися. Коли опара підійметься, додайте до неї олію, сіль та цукор. Перемішайте до однорідності. Порційно всипайте просіяне борошно. Спочатку замішуйте ложкою, а потім руками протягом 5–7 хвилин. Якщо тісто липне до рук, не додавайте зайве борошно, а краще змастіть долоні олією. Викладіть еластичне тісто у змащену олією миску, накрийте плівкою і залиште підходити в теплі на 1 годину. Відваріть картоплю та зробіть з неї пюре. Гречку ретельно переберіть та промийте до прозорої води. Залийте окропом і залиште настоюватися на 30–40 хвилин до набрякання або відваріть до готовності. Дрібно наріжте цибулю та обсмажте її на олії до золотистого кольору. З’єднайте картопляне пюре, запарену гречку та засмажку. Додайте сіль, перець та інші спеції за смаком. Перемішайте та обов'язково дайте начинці повністю охолонути. Робочу поверхню притрусіть борошном. Розкачайте тісто у круглий пласт. Викладіть усю начинку в центр тіста та трохи притрамбуйте її руками. Зберіть краї тіста до центру, формуючи "мішечок", і щільно заліпіть вузол. Перекладіть пиріг у застелену пергаментом форму швом донизу. Обережно розрівняйте його руками за формою ємності. Випікайте у розігрітій духовці при температурі 180°C протягом 40–50 хвилин.

Яворівський пиріг найсмачніший теплим. Його можна подавати з легким овочевим салатом, маринованими огірками або просто з чаєм чи трав’яним напоєм. Для святкового столу підійде й у холодному вигляді, як ситна закуска, яку легко брати до рук.