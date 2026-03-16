Замінить і хліб, і основну страву: як приготувати яворівський пиріг у піст (відео)
Раніше цей пиріг готували на щодень, а також подавали на свята
Яворівський пиріг – класична українська страва, яку можна приготувати у пісному варіанті. Тісто замішується на воді, дріжджах та олії, а для начинки використовується поєднання картоплі, гречки та смаженої цибулі. Страва виходить дуже поживною та ароматною.
Як приготувати пісний яворівський пиріг, показали на YouTube-каналі "Готуємо з Лесею Піжик".
Інгредієнти
Для тіста:
- Борошно пшеничне — 500 г
- Вода (тепла) — 250 г
- Олія рослинна — 30 г
- Дріжджі свіжі — 30 г
- Цукор — 1 ст. л.
- Сіль — 1 ч. л.
Для начинки:
- Картопля — 1 кг
- Гречана крупа — 200 г
- Цибуля — 300 г (2 великі цибулини)
- Олія — 40 г
- Сіль, перець — за смаком
Етапи приготування:
- У миску розкришіть свіжі дріжджі. Додайте до них 3 ст. л. борошна (із загальної кількості) та залийте теплою водою. Ретельно перемішайте. Залиште опару в теплому місці на 30–40 хвилин, щоб дріжджі активувалися.
- Коли опара підійметься, додайте до неї олію, сіль та цукор. Перемішайте до однорідності. Порційно всипайте просіяне борошно. Спочатку замішуйте ложкою, а потім руками протягом 5–7 хвилин. Якщо тісто липне до рук, не додавайте зайве борошно, а краще змастіть долоні олією.
- Викладіть еластичне тісто у змащену олією миску, накрийте плівкою і залиште підходити в теплі на 1 годину.
- Відваріть картоплю та зробіть з неї пюре.
- Гречку ретельно переберіть та промийте до прозорої води. Залийте окропом і залиште настоюватися на 30–40 хвилин до набрякання або відваріть до готовності.
- Дрібно наріжте цибулю та обсмажте її на олії до золотистого кольору.
- З’єднайте картопляне пюре, запарену гречку та засмажку. Додайте сіль, перець та інші спеції за смаком. Перемішайте та обов'язково дайте начинці повністю охолонути.
- Робочу поверхню притрусіть борошном. Розкачайте тісто у круглий пласт. Викладіть усю начинку в центр тіста та трохи притрамбуйте її руками. Зберіть краї тіста до центру, формуючи "мішечок", і щільно заліпіть вузол.
- Перекладіть пиріг у застелену пергаментом форму швом донизу. Обережно розрівняйте його руками за формою ємності.
- Випікайте у розігрітій духовці при температурі 180°C протягом 40–50 хвилин.
Яворівський пиріг найсмачніший теплим. Його можна подавати з легким овочевим салатом, маринованими огірками або просто з чаєм чи трав’яним напоєм. Для святкового столу підійде й у холодному вигляді, як ситна закуска, яку легко брати до рук.