Заменит и хлеб, и основное блюдо: как приготовить яворовский пирог в пост (видео)

Раньше этот пирог готовили на каждый день, а также подавали на праздники

Яворовский пирог — классическое украинское блюдо, которое можно приготовить в постном варианте. Тесто замешивается на воде, дрожжах и растительном масле, а для начинки используется сочетание картофеля, гречки и жареного лука. Блюдо получается очень сытным и ароматным.

Как приготовить постный яворовский пирог, показали на YouTube-канале "Готуємо з Лесею Піжик".

Ингредиенты

Для теста :

Мука пшеничная — 500 г

Вода (теплая) — 250 г

Масло растительное — 30 г

Дрожжи свежие — 30 г

Сахар – 1 ст. л.

Соль – 1 ч. л.

Для начинки:

Картофель — 1 кг

Гречневая крупа — 200 г

Лук – 300 г (2 большие луковицы)

Масло — 40 г

Соль, перец — по вкусу

Этапы приготовления:

В миску раскрошите свежие дрожжи. Добавьте к ним 3 ст. л. муки (из общего количества) и залейте теплой водой. Тщательно перемешайте. Оставьте опару в теплом месте на 30–40 минут, чтобы дрожжи активировались. Когда опара поднимется, добавьте к ней растительное масло, соль и сахар. Перемешайте до однородности. Порционно всыпайте просеянную муку. Сначала замешивайте ложкой, а затем руками в течение 5–7 минут. Если тесто липнет к рукам, не добавляйте лишнюю муку, а лучше смажьте ладони маслом. Выложите эластичное тесто в смазанную маслом миску, накройте пленкой и оставьте подходить в тепле на 1 час. Отварите картофель и сделайте из него пюре. Гречку тщательно переберите и промойте до прозрачной воды. Залейте кипятком и оставьте настаиваться на 30–40 минут до набухания или отварите до готовности. Мелко нарежьте лук и обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета. Соедините картофельное пюре, запаренную гречку и зажарку. Добавьте соль, перец и другие специи по вкусу. Перемешайте и обязательно дайте начинке полностью остыть. Рабочую поверхность присыпьте мукой. Раскатайте тесто в круглый пласт. Выложите всю начинку в центр теста и немного притрамбуйте её руками. Соберите края теста к центру, формируя "мешочек", и плотно залепите узел. Переложите пирог в застеленную пергаментом форму швом вниз. Осторожно разровняйте его руками по форме емкости. Выпекайте в разогретой духовке при температуре 180°C в течение 40–50 минут.

Яворовский пирог вкуснее всего теплым. Его можно подавать с легким овощным салатом, маринованными огурцами или просто с чаем или травяным напитком. Для праздничного стола подойдет и в холодном виде, как сытная закуска, которую удобно брать руками.