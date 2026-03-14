Легкий і пісний, але неймовірно ситний: рисовий хліб до посту (відео)

Готується просто — виходить смачним та корисним

До посту можна готувати багато простих та смачних страв, наприклад, картоплю по-селянськи або овочеві рагу. Сьогодні ми пропонуємо альтернативу звичному хлібу – пісний рисовий хліб, який виходить легким, ситним і добре підходить для посту. Для найкращого результату важливо обирати свіжий рис, добре промивати його перед замочуванням і стежити, щоб дріжджі були активними. Цей хліб можна модифікувати: додати насіння, горіхи або трохи спецій, щоб підкреслити смак і зробити текстуру більш цікавою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати рисовий хліб

Інгредієнти:

рис – 350 г;

вода тепла – 200 мл;

сухі дріжджі – 7 г;

сіль – 5 г;

мед – 20 г;

оливкова олія – 30 г;

Спосіб приготування:

Замочити рис у воді мінімум на 4 години або на ніч. Злити зайву воду з рису. Додати теплу воду, дріжджі, сіль і олію до рису та збивати блендером 5 хвилин до однорідного стану. Перелити рисове тісто у форму, залишити підходити на 1 годину. Посипати поверхню насінням за бажанням. Випікати при 180°C 40 хвилин до готовності. Дати охолонути перед нарізанням.

Як і з чим подавати

Рисовий хліб добре смакує як самостійна страва або як основа для пісних бутербродів з овочами та зеленню. Його можна подавати з соусами на основі томатів, хумусом або пісними паштетами. Для святкових столів хліб можна нарізати тонкими скибками і прикрасити насінням або свіжими травами. Така подача робить його апетитним та зручним у сервіровці.