Легкий і пісний, але неймовірно ситний: рисовий хліб до посту (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Готується просто — виходить смачним та корисним
До посту можна готувати багато простих та смачних страв, наприклад, картоплю по-селянськи або овочеві рагу. Сьогодні ми пропонуємо альтернативу звичному хлібу – пісний рисовий хліб, який виходить легким, ситним і добре підходить для посту. Для найкращого результату важливо обирати свіжий рис, добре промивати його перед замочуванням і стежити, щоб дріжджі були активними. Цей хліб можна модифікувати: додати насіння, горіхи або трохи спецій, щоб підкреслити смак і зробити текстуру більш цікавою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".
Як приготувати рисовий хліб
Інгредієнти:
- рис – 350 г;
- вода тепла – 200 мл;
- сухі дріжджі – 7 г;
- сіль – 5 г;
- мед – 20 г;
- оливкова олія – 30 г;
Спосіб приготування:
- Замочити рис у воді мінімум на 4 години або на ніч.
- Злити зайву воду з рису.
- Додати теплу воду, дріжджі, сіль і олію до рису та збивати блендером 5 хвилин до однорідного стану.
- Перелити рисове тісто у форму, залишити підходити на 1 годину.
- Посипати поверхню насінням за бажанням.
- Випікати при 180°C 40 хвилин до готовності.
- Дати охолонути перед нарізанням.
Як і з чим подавати
Рисовий хліб добре смакує як самостійна страва або як основа для пісних бутербродів з овочами та зеленню. Його можна подавати з соусами на основі томатів, хумусом або пісними паштетами. Для святкових столів хліб можна нарізати тонкими скибками і прикрасити насінням або свіжими травами. Така подача робить його апетитним та зручним у сервіровці.