Легкий і пісний, але неймовірно ситний: рисовий хліб до посту (відео)

Марія Швець
Автор
Рисовий хліб
Рисовий хліб. Фото Згенеровано ШІ

Готується просто — виходить смачним та корисним

До посту можна готувати багато простих та смачних страв, наприклад, картоплю по-селянськи або овочеві рагу. Сьогодні ми пропонуємо альтернативу звичному хлібу – пісний рисовий хліб, який виходить легким, ситним і добре підходить для посту. Для найкращого результату важливо обирати свіжий рис, добре промивати його перед замочуванням і стежити, щоб дріжджі були активними. Цей хліб можна модифікувати: додати насіння, горіхи або трохи спецій, щоб підкреслити смак і зробити текстуру більш цікавою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати рисовий хліб

Інгредієнти:

  • рис – 350 г;
  • вода тепла – 200 мл;
  • сухі дріжджі – 7 г;
  • сіль – 5 г;
  • мед – 20 г;
  • оливкова олія – 30 г;

Спосіб приготування:

  1. Замочити рис у воді мінімум на 4 години або на ніч.
  2. Злити зайву воду з рису.
  3. Додати теплу воду, дріжджі, сіль і олію до рису та збивати блендером 5 хвилин до однорідного стану.
  4. Перелити рисове тісто у форму, залишити підходити на 1 годину.
  5. Посипати поверхню насінням за бажанням.
  6. Випікати при 180°C 40 хвилин до готовності.
  7. Дати охолонути перед нарізанням.

Як і з чим подавати

Рисовий хліб добре смакує як самостійна страва або як основа для пісних бутербродів з овочами та зеленню. Його можна подавати з соусами на основі томатів, хумусом або пісними паштетами. Для святкових столів хліб можна нарізати тонкими скибками і прикрасити насінням або свіжими травами. Така подача робить його апетитним та зручним у сервіровці.

