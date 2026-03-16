Копійчаний салат із чотирьох пісних інгредієнтів: з’їдають до останньої ложки (відео)

Готується просто - виходить смачним та поживним

До посту можна приготувати чимало простих і поживних страв, зокрема картоплю по-селянськи або різноманітні овочеві салати. Але сьогодні ми пропонуємо дуже бюджетний і водночас ситний салат лише з чотирьох інгредієнтів, який легко готується з продуктів, що часто є вдома. Поєднання рису, кукурудзи та моркви по-корейськи створює цікаву текстуру і приємний баланс солодкого, пікантного та ніжного смаку. Для кращого результату варто використовувати розсипчастий рис, якісну консервовану кукурудзу без зайвого сиропу та свіжу моркву по-корейськи; за бажанням салат можна доповнити обсмаженими грибами або свіжою зеленню. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "makarchuk_food".

Як приготувати салат з рисом та кукурудзою

Інгредієнти:

рис відварений – 150 г;

кукурудза консервована – 200 г;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

морква по-корейськи – 150 г;

олія – 1 ст. л.;

майонез домашній – 2–3 ст. л.;

зелень – за смаком;

Спосіб приготування:

Відварити рис до готовності та охолодити, щоб він залишався розсипчастим. Нарізати цибулю дрібними кубиками та обсмажити на невеликій кількості олії до легкого золотистого кольору. Злити рідину з консервованої кукурудзи. З’єднати у мисці рис, кукурудзу, обсмажену цибулю та моркву по-корейськи. Додати майонез та ретельно перемішати до однорідності. За бажанням додати дрібно нарізану зелень і ще раз перемішати. Перед подачею викласти салат на листя зелені або подати у салатнику.

Як і з чим подавати

Такий салат можна подавати як самостійну пісну страву або як гарнір до запеченої картоплі чи овочів. Він добре смакує на подушці зі свіжого листя салату або руколи, що додає страві свіжості та робить подачу більш ефектною. Перед подачею салат можна прикрасити зеленню, зеленою цибулею або кунжутом. Завдяки простим інгредієнтам страва виходить легкою у приготуванні, але водночас поживною і дуже ароматною.