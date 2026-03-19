Ліниві вареники, що не прилипають і не розпадаються: що додати для ідеальної текстури (відео)

Вареники бувають різні: їх готують на дріжджах та воді або на кисломолочній основі, наповнюють солодкою або солоною начинкою, варять, печуть чи смажать. Але сьогодні пропонується простий варіант — ліниві вареники на кисломолочному сирі, який дозволяє отримати ніжну текстуру без зайвого замішування. Для найкращого результату варто обирати свіжий, однорідний кисломолочний сир без зайвої вологи, а борошно — найвищого ґатунку, щоб тісто не розпадалося під час варіння. Типова помилка — додавати занадто багато борошна або пересипати цукром, через що вареники стають жорсткими; також можна експериментувати з ванільним цукром, лимонною цедрою або дрібно нарізаними ягодами для різноманіття смаку. Рецептом із нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати ліниві вареники

Інгредієнти:

кисломолочний сир – 200 г.;

яйце – 1 шт.;

цукор – 2-3 ч. л.;

ванільний екстракт або ванільний цукор – 1 ч. л.;

борошно – 4-5 ст. л.;

Спосіб приготування:

Поєднати кисломолочний сир, яйце, цукор та ваніль до однорідної маси. Перекласти тісто на присипану борошном поверхню, сформувати з нього ковбаску та нарізати на однакові шматочки або сформувати кульки. Довести воду до кипіння, зменшити вогонь до середнього, щоб вода не сильно кипіла. Опустити вареники у воду та варити до моменту, коли вони спливуть на поверхню, після чого відразу перекласти на тарілку.

Як і з чим подавати

Подавати гарячими з улюбленими топінгами: ягодами, фруктами, медом, сметаною або варенням. Можна прикрасити свіжою м’ятою, тертою шоколадною стружкою або цедрою цитрусових. Вареники добре поєднуються з чаєм, компотом або легким десертним соусом. Також можна подавати невеликими порціями як десерт на святковому столі. Цей рецепт дозволяє швидко отримати ніжні, однорідні вареники без ризику розпаду та з можливістю адаптувати смак під власні вподобання.