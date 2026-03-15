Вареники з маковим тістом: святково, незвично і неймовірно смачно (відео)

Мак – це не лише декоративна рослина, а й цінний інгредієнт у кулінарії, який додає стравам насиченого горіхово-молочного смаку та приємної текстури.

Його використовують у випічці, десертах, начинках, зокрема у маково-лимонних кексах та різдвяних рулетах. Але сьогодні ми пропонуємо вареники з маком і сиром, а також варіант із вишневою начинкою – класичну українську страву для свят та родинних застіль. Для кращого результату важливо використовувати свіжий мак, добре промитий, а борошно – високої якості, щоб тісто було еластичним і не липло до рук; для начинки варто обирати кисломолочний сир із м’якою текстурою та невисокою вологістю, а вишні – соковиті й не заморожені повторно. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати вареники з маком

Інгредієнти:

борошно – 500 г;

окріп – 330 мл;

сіль – 1/2 ч.л.;

цукор – 1 ч.л.;

мак – 1,5 ст.л.;

масло – 60 г;

для сирної начинки: кисломолочний сир – 180 г, цукор – 1 ст.л., яйце – 1 шт (за бажанням);

для вишневої начинки: розморожені вишні – 150 г, цукор – 1 ст.л., крохмаль – 1 ч.л.

Спосіб приготування:

З’єднати борошно, сіль, цукор і мак. Додати окріп і масло, замісити тісто до еластичності, залишити на 30 хвилин відпочити. Для сирної начинки з’єднати сир, цукор і яйце, ретельно перемішати. Для вишневої начинки змішати вишні, цукор і крохмаль. Тісто розділити на дві частини, розкачати тонко, вирізати кружечки і викласти начинку. Зліпити вареники, формуючи акуратні краї. Варити в киплячій підсоленій воді 2–3 хвилини до готовності. Подавати гарячими з маслом і сметаною.

Як і з чим подавати

Вареники подають гарячими, одразу після варіння, з шматочком вершкового масла та ложкою сметани. Для вишневої начинки можна додати трохи цукрової пудри або тонку стружку лимона для контрасту. Страву красиво подавати на великій тарілці з зеленню або м’ятою для декору. Вареники можна поєднувати з чаєм, компотом або домашнім морсом; їх також можна прикрасити цукровою пудрою для святкового столу.