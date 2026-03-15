Вареники з маковим тістом: святково, незвично і неймовірно смачно (відео)
Мак – це не лише декоративна рослина, а й цінний інгредієнт у кулінарії, який додає стравам насиченого горіхово-молочного смаку та приємної текстури.
Його використовують у випічці, десертах, начинках, зокрема у маково-лимонних кексах та різдвяних рулетах. Але сьогодні ми пропонуємо вареники з маком і сиром, а також варіант із вишневою начинкою – класичну українську страву для свят та родинних застіль. Для кращого результату важливо використовувати свіжий мак, добре промитий, а борошно – високої якості, щоб тісто було еластичним і не липло до рук; для начинки варто обирати кисломолочний сир із м’якою текстурою та невисокою вологістю, а вишні – соковиті й не заморожені повторно. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".
Як приготувати вареники з маком
Інгредієнти:
- борошно – 500 г;
- окріп – 330 мл;
- сіль – 1/2 ч.л.;
- цукор – 1 ч.л.;
- мак – 1,5 ст.л.;
- масло – 60 г;
- для сирної начинки: кисломолочний сир – 180 г, цукор – 1 ст.л., яйце – 1 шт (за бажанням);
- для вишневої начинки: розморожені вишні – 150 г, цукор – 1 ст.л., крохмаль – 1 ч.л.
Спосіб приготування:
- З’єднати борошно, сіль, цукор і мак.
- Додати окріп і масло, замісити тісто до еластичності, залишити на 30 хвилин відпочити.
- Для сирної начинки з’єднати сир, цукор і яйце, ретельно перемішати.
- Для вишневої начинки змішати вишні, цукор і крохмаль.
- Тісто розділити на дві частини, розкачати тонко, вирізати кружечки і викласти начинку.
- Зліпити вареники, формуючи акуратні краї.
- Варити в киплячій підсоленій воді 2–3 хвилини до готовності.
- Подавати гарячими з маслом і сметаною.
Як і з чим подавати
Вареники подають гарячими, одразу після варіння, з шматочком вершкового масла та ложкою сметани. Для вишневої начинки можна додати трохи цукрової пудри або тонку стружку лимона для контрасту. Страву красиво подавати на великій тарілці з зеленню або м’ятою для декору. Вареники можна поєднувати з чаєм, компотом або домашнім морсом; їх також можна прикрасити цукровою пудрою для святкового столу.