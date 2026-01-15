Ідеальні вареники з картоплею: тісто, яке ніколи не розварюється (відео)
Вареники — одна з найвпізнаваніших страв української кухні, яку готують і на свята, і в будні, з солоними та солодкими начинками.
Тісто для вареників буває різним: на воді, на кефірі, заварне, а також дріжджове — кожен варіант дає іншу текстуру й відчуття в готовій страві. Заварне тісто на окропі цінують за еластичність і м’якість: воно легко розкачується, не рветься й добре тримає начинку. Важливо використовувати якісне борошно з середнім вмістом білка, не переборщити з борошном під час замісу та дати тісту "відпочити" — це типові моменти, які впливають на ніжність вареників; начинку ж можна варіювати, замінюючи гриби смаженою капустою, шкварками або роблячи повністю пісну версію. Рецептом вареників з картоплею з нами поділилися на Instagram-сторінці "mil_alexx".
Як приготувати вареники з картоплею
Інгредієнти:
- яйце – 1 шт.;
- сіль – 0,5 ч. л.;
- борошно пшеничне – 480 г;
- олія рослинна – 4 ст. л.;
- вода кипляча – 250 мл;
Начинка:
- картопля – 750 г;
- гриби – 400 г;
- цибуля ріпчаста – 1 шт.;
- сіль – за смаком;
- чорний перець – за смаком;
- олія – для смаження;
- масло вершкове – 40 г;
- молоко – 150 мл;
Спосіб приготування:
- Збити яйце з сіллю та олією до однорідності.
- Висипати борошно в миску, влити яєчну суміш і, поступово додаючи киплячу воду, замішувати тісто лопаткою.
- Продовжити заміс руками, викласти тісто на стіл і вимішувати 5–7 хвилин до м’якості.
- Накрити тісто й залишити відпочити 5–10 хвилин.
- Відварити картоплю до готовності.
- Обсмажити дрібно нарізану цибулю та гриби на олії до рум’яності.
- Додати до картоплі масло й молоко, потовкти в пюре.
- Вмішати гриби з цибулею, додати сіль і перець за смаком.
- Розкачати тісто тонким шаром, вирізати кружальця.
- Викласти по 1–1,5 ч. л. начинки, сформувати вареники, ретельно защипуючи краї.
- Відварити вареники у підсоленій воді або заморозити для подальшого приготування.
Як і з чим подавати
Вареники з картоплею найкраще подавати гарячими, щойно звареними або після короткого обсмаження на вершковому маслі. Класичне доповнення — сметана, смажена цибуля або шкварки, але також добре підійде грибний соус чи підсмажені печериці. Для подачі вареники можна посипати свіжомеленим перцем, зеленню або злегка полити розтопленим маслом. Вони чудово поєднуються з легкими овочевими салатами чи квашеними овочами.
Цей рецепт — перевірена база для домашніх вареників, яку легко адаптувати під власні смаки. Тісто виходить м’яким і податливим, а начинка — насиченою та ароматною. Вареники добре підходять і для заморожування, тож можна готувати із запасом.