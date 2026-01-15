Ідеальні вареники з картоплею: тісто, яке ніколи не розварюється (відео)

Вареники — одна з найвпізнаваніших страв української кухні, яку готують і на свята, і в будні, з солоними та солодкими начинками.

Тісто для вареників буває різним: на воді, на кефірі, заварне, а також дріжджове — кожен варіант дає іншу текстуру й відчуття в готовій страві. Заварне тісто на окропі цінують за еластичність і м’якість: воно легко розкачується, не рветься й добре тримає начинку. Важливо використовувати якісне борошно з середнім вмістом білка, не переборщити з борошном під час замісу та дати тісту "відпочити" — це типові моменти, які впливають на ніжність вареників; начинку ж можна варіювати, замінюючи гриби смаженою капустою, шкварками або роблячи повністю пісну версію. Рецептом вареників з картоплею з нами поділилися на Instagram-сторінці "mil_alexx".

Як приготувати вареники з картоплею

Інгредієнти:

яйце – 1 шт.;

сіль – 0,5 ч. л.;

борошно пшеничне – 480 г;

олія рослинна – 4 ст. л.;

вода кипляча – 250 мл;

Начинка:

картопля – 750 г;

гриби – 400 г;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

сіль – за смаком;

чорний перець – за смаком;

олія – для смаження;

масло вершкове – 40 г;

молоко – 150 мл;

Спосіб приготування:

Збити яйце з сіллю та олією до однорідності. Висипати борошно в миску, влити яєчну суміш і, поступово додаючи киплячу воду, замішувати тісто лопаткою. Продовжити заміс руками, викласти тісто на стіл і вимішувати 5–7 хвилин до м’якості. Накрити тісто й залишити відпочити 5–10 хвилин. Відварити картоплю до готовності. Обсмажити дрібно нарізану цибулю та гриби на олії до рум’яності. Додати до картоплі масло й молоко, потовкти в пюре. Вмішати гриби з цибулею, додати сіль і перець за смаком. Розкачати тісто тонким шаром, вирізати кружальця. Викласти по 1–1,5 ч. л. начинки, сформувати вареники, ретельно защипуючи краї. Відварити вареники у підсоленій воді або заморозити для подальшого приготування.

Як і з чим подавати

Вареники з картоплею найкраще подавати гарячими, щойно звареними або після короткого обсмаження на вершковому маслі. Класичне доповнення — сметана, смажена цибуля або шкварки, але також добре підійде грибний соус чи підсмажені печериці. Для подачі вареники можна посипати свіжомеленим перцем, зеленню або злегка полити розтопленим маслом. Вони чудово поєднуються з легкими овочевими салатами чи квашеними овочами.

Цей рецепт — перевірена база для домашніх вареників, яку легко адаптувати під власні смаки. Тісто виходить м’яким і податливим, а начинка — насиченою та ароматною. Вареники добре підходять і для заморожування, тож можна готувати із запасом.