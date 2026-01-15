Рус

Ідеальні вареники з картоплею: тісто, яке ніколи не розварюється (відео)

Вареники з картоплею
Вареники з картоплею. Фото instagram.com

Вареники — одна з найвпізнаваніших страв української кухні, яку готують і на свята, і в будні, з солоними та солодкими начинками.

Тісто для вареників буває різним: на воді, на кефірі, заварне, а також дріжджове — кожен варіант дає іншу текстуру й відчуття в готовій страві. Заварне тісто на окропі цінують за еластичність і м’якість: воно легко розкачується, не рветься й добре тримає начинку. Важливо використовувати якісне борошно з середнім вмістом білка, не переборщити з борошном під час замісу та дати тісту "відпочити" — це типові моменти, які впливають на ніжність вареників; начинку ж можна варіювати, замінюючи гриби смаженою капустою, шкварками або роблячи повністю пісну версію. Рецептом вареників з картоплею з нами поділилися на Instagram-сторінці "mil_alexx".

Як приготувати вареники з картоплею

Інгредієнти:

  • яйце – 1 шт.;
  • сіль – 0,5 ч. л.;
  • борошно пшеничне – 480 г;
  • олія рослинна – 4 ст. л.;
  • вода кипляча – 250 мл;

Начинка:

  • картопля – 750 г;
  • гриби – 400 г;
  • цибуля ріпчаста – 1 шт.;
  • сіль – за смаком;
  • чорний перець – за смаком;
  • олія – для смаження;
  • масло вершкове – 40 г;
  • молоко – 150 мл;

Спосіб приготування:

  1. Збити яйце з сіллю та олією до однорідності.
  2. Висипати борошно в миску, влити яєчну суміш і, поступово додаючи киплячу воду, замішувати тісто лопаткою.
  3. Продовжити заміс руками, викласти тісто на стіл і вимішувати 5–7 хвилин до м’якості.
  4. Накрити тісто й залишити відпочити 5–10 хвилин.
  5. Відварити картоплю до готовності.
  6. Обсмажити дрібно нарізану цибулю та гриби на олії до рум’яності.
  7. Додати до картоплі масло й молоко, потовкти в пюре.
  8. Вмішати гриби з цибулею, додати сіль і перець за смаком.
  9. Розкачати тісто тонким шаром, вирізати кружальця.
  10. Викласти по 1–1,5 ч. л. начинки, сформувати вареники, ретельно защипуючи краї.
  11. Відварити вареники у підсоленій воді або заморозити для подальшого приготування.

Як і з чим подавати

Вареники з картоплею найкраще подавати гарячими, щойно звареними або після короткого обсмаження на вершковому маслі. Класичне доповнення — сметана, смажена цибуля або шкварки, але також добре підійде грибний соус чи підсмажені печериці. Для подачі вареники можна посипати свіжомеленим перцем, зеленню або злегка полити розтопленим маслом. Вони чудово поєднуються з легкими овочевими салатами чи квашеними овочами.

Цей рецепт — перевірена база для домашніх вареників, яку легко адаптувати під власні смаки. Тісто виходить м’яким і податливим, а начинка — насиченою та ароматною. Вареники добре підходять і для заморожування, тож можна готувати із запасом.

