Готуються без м'яса, а смакують не гірше: рецепт пісних котлет (відео)

Сочевичні котлети готуються легко, не розвалюються на сковорідці та ідеально поєднуються з будь-яким гарніром

Котлети з сочевиці ідеально підходять для пісного меню і просто для того, щоб збалансувати свій щоденний раціон без м'яса. Ці котлети забезпечують організм білком і корисними речовинами. Вони виходять ніжними всередині, з апетитною скоринкою зовні, а готуються без зайвих зусиль. До того ж сочевичні котлети легко адаптувати під власні смаки, додаючи улюблені спеції або зелень.

Рецептом страви поділились на сторінці viktoriia_chui у TikTok.

Як приготувати пісні котлети з сочевиці

Інгредієнти:

450 г сочевиці

1 цибулина

1 картопля

1 велика морква

2–3 склянки води

сіль, перець і спеції за смаком

150 г панірувальних сухарів

Спробуйте додати до "фаршу" часник, копчену паприку або свіжу зелень, щоб зробити смак котлет більш насиченим.

Спосіб приготування:

Сочевицю разом із нарізаними овочами — картоплею, морквою та цибулею — викладіть у каструлю або глибоку сковорідку, посоліть і залийте водою. Накрийте кришкою та готуйте до готовності, поки сочевиця не стане м’якою, а овочі добре розваряться. Зніміть з вогню, трохи остудіть і перебийте блендером або ретельно розімніть до однорідного пюре. Додайте спеції та панірувальні сухарі, добре перемішайте. За потреби підсипте ще сухарів, щоб маса тримала форму. Сформуйте котлети, викладіть їх на дошку або тарілку та поставте в холодильник на 20 хвилин, щоб вони ущільнилися. Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії. Викладіть котлети та обсмажуйте їх на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків. Слідкуйте, щоб вони не підгоріли, і перевертайте обережно.

Як та з чим подавати

Подавайте котлети з сочевиці гарячими або теплими. Як доповнення до них підійдуть свіжі овочі, салат з квашеної капусти, картопляне пюре, макарони або рис. Також страву можна доповнити пісним майонезом або томатним соусом.