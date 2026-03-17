Готуються без м'яса, а смакують не гірше: рецепт пісних котлет (відео)
Сочевичні котлети готуються легко, не розвалюються на сковорідці та ідеально поєднуються з будь-яким гарніром
Котлети з сочевиці ідеально підходять для пісного меню і просто для того, щоб збалансувати свій щоденний раціон без м'яса. Ці котлети забезпечують організм білком і корисними речовинами. Вони виходять ніжними всередині, з апетитною скоринкою зовні, а готуються без зайвих зусиль. До того ж сочевичні котлети легко адаптувати під власні смаки, додаючи улюблені спеції або зелень.
Рецептом страви поділились на сторінці viktoriia_chui у TikTok.
Як приготувати пісні котлети з сочевиці
Інгредієнти:
- 450 г сочевиці
- 1 цибулина
- 1 картопля
- 1 велика морква
- 2–3 склянки води
- сіль, перець і спеції за смаком
- 150 г панірувальних сухарів
Спробуйте додати до "фаршу" часник, копчену паприку або свіжу зелень, щоб зробити смак котлет більш насиченим.
Спосіб приготування:
- Сочевицю разом із нарізаними овочами — картоплею, морквою та цибулею — викладіть у каструлю або глибоку сковорідку, посоліть і залийте водою. Накрийте кришкою та готуйте до готовності, поки сочевиця не стане м’якою, а овочі добре розваряться.
- Зніміть з вогню, трохи остудіть і перебийте блендером або ретельно розімніть до однорідного пюре.
- Додайте спеції та панірувальні сухарі, добре перемішайте. За потреби підсипте ще сухарів, щоб маса тримала форму. Сформуйте котлети, викладіть їх на дошку або тарілку та поставте в холодильник на 20 хвилин, щоб вони ущільнилися.
- Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії. Викладіть котлети та обсмажуйте їх на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків. Слідкуйте, щоб вони не підгоріли, і перевертайте обережно.
Як та з чим подавати
Подавайте котлети з сочевиці гарячими або теплими. Як доповнення до них підійдуть свіжі овочі, салат з квашеної капусти, картопляне пюре, макарони або рис. Також страву можна доповнити пісним майонезом або томатним соусом.