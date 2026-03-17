Пісний "Олів’є" без ковбаси: що додати і чим заправити, щоб смак був як у класичного салату (відео)

Смачна та ситна страва

Під час посту зазвичай готують різноманітні страви без м’яса, зокрема популярні тефтелі з круп та овочів. Але сьогодні ми пропонуємо ще одну цікаву ідею — пісний салат "Олів’є", який за смаком дуже нагадує класичний варіант. Замість ковбаси у цьому рецепті використовують обсмажені гриби, які додають страві насиченого аромату та щільної текстури. Важливо обирати свіжі шампіньйони без темних плям і відварювати овочі до м’якості, але не переварювати, щоб вони добре тримали форму; за бажанням майонез можна замінити домашньою пісною заправкою на основі гірчиці та олії. Рецептом із нами поділилися на Instagram-сторінці "kitchen_yuliana_".

Як приготувати пісний "Олів'є"

Інгредієнти:

печериці – 250 г;

картопля відварена – 2 шт.;

морква відварена – 1 шт.;

огірок маринований – 2–3 шт.;

огірок свіжий – 1 шт.;

горошок консервований – 150 г;

цибуля зелена – 1 пучок;

майонез пісний – 3–4 ст. л.;

сіль – за смаком;

перець чорний мелений – за смаком;

олія – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Нарізати печериці невеликими кубиками та обсмажити на олії до рум’яності і випаровування зайвої рідини. Відварити картоплю та моркву до готовності, остудити та нарізати невеликими кубиками. Нарізати свіжий і маринований огірки, а також дрібно подрібнити зелену цибулю. Перекласти у велику миску картоплю, моркву, обсмажені гриби, обидва види огірків, консервований горошок і зелень. Додати пісний майонез, сіль і перець, після чого акуратно перемішати салат до однорідності. Поставити салат у холодильник на 20–30 хвилин, щоб він настоявся і став більш насиченим на смак.

Як і з чим подавати

Пісний "Олів’є" найкраще подавати добре охолодженим, щоб смаки інгредієнтів поєдналися і стали більш виразними. Перед подачею салат можна прикрасити свіжою зеленню, кількома горошинами або дрібно нарізаною зеленою цибулею. Страва добре поєднується з хрустким хлібом, тостами або лавашем, а також може стати гарним доповненням до інших пісних закусок на святковому столі. Завдяки грибам салат виходить ситним і ароматним, тому легко замінює традиційний варіант із ковбасою.

Пісний "Олів’є" — це вдалий приклад того, як класичний салат можна легко адаптувати до пісного меню. Завдяки грибам страва зберігає насичений смак і приємну текстуру, тому різниця з традиційним рецептом майже непомітна. Такий салат підійде як для щоденного обіду, так і для святкового столу. Простий набір інгредієнтів і швидке приготування роблять цей рецепт справжньою знахідкою для пісного раціону.