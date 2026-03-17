Готовятся без мяса, а на вкус не хуже: рецепт постных котлет (видео)

Чечевичные котлеты готовятся легко, не разваливаются на сковороде и идеально сочетаются с любым гарниром

Котлеты из чечевицы идеально подходят для постного меню и просто для того, чтобы сбалансировать свой ежедневный рацион без мяса. Эти котлеты обеспечивают организм белком и полезными веществами. Они получаются нежными внутри, с аппетитной корочкой снаружи, а готовятся без лишних усилий. К тому же чечевичные котлеты легко адаптировать под собственные вкусы, добавляя любимые специи или зелень.

Рецептом блюда разделились на странице viktoriia_chui в TikTok.

Как приготовить постные котлеты из чечевицы

Ингредиенты:

450 г чечевицы

1 луковица

1 картофель

1 крупная морковь

2–3 стакана воды

соль, перец и специи по вкусу

150 г панировочных сухарей

Попробуйте добавить в "фарш" чеснок, копченую паприку или свежую зелень, чтобы сделать вкус котлет более насыщенным.

Способ приготовления:

Чечевицу вместе с нарезанными овощами — картофелем, морковью и луком — выложите в кастрюлю или глубокую сковороду, посолите и залейте водой. Накройте крышкой и готовьте до готовности, пока чечевица не станет мягкой, а овощи хорошо разварятся. Снимите с огня, немного остудите и перебейте блендером или тщательно разомните до однородного пюре. Добавьте специи и панировочные сухари, хорошо перемешайте. При необходимости подсыпьте еще сухарей, чтобы масса держала форму. Сформируйте котлеты, выложите их на доску или тарелку и поставьте в холодильник на 20 минут, чтобы они уплотнились. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите котлеты и обжаривайте их на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон. Следите, чтобы они не подгорели, и переворачивайте осторожно.

Как и с чем подавать

Подавайте котлеты из чечевицы горячими или теплыми. В дополнение к ним подойдут свежие овощи, салат из квашеной капусты, картофельное пюре, макароны или рис. Также блюдо можно дополнить постным майонезом или томатным соусом.