Готовятся без мяса, а на вкус не хуже: рецепт постных котлет (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Чечевичные котлеты готовятся легко, не разваливаются на сковороде и идеально сочетаются с любым гарниром
Котлеты из чечевицы идеально подходят для постного меню и просто для того, чтобы сбалансировать свой ежедневный рацион без мяса. Эти котлеты обеспечивают организм белком и полезными веществами. Они получаются нежными внутри, с аппетитной корочкой снаружи, а готовятся без лишних усилий. К тому же чечевичные котлеты легко адаптировать под собственные вкусы, добавляя любимые специи или зелень.
Рецептом блюда разделились на странице viktoriia_chui в TikTok.
Как приготовить постные котлеты из чечевицы
Ингредиенты:
- 450 г чечевицы
- 1 луковица
- 1 картофель
- 1 крупная морковь
- 2–3 стакана воды
- соль, перец и специи по вкусу
- 150 г панировочных сухарей
Попробуйте добавить в "фарш" чеснок, копченую паприку или свежую зелень, чтобы сделать вкус котлет более насыщенным.
Способ приготовления:
- Чечевицу вместе с нарезанными овощами — картофелем, морковью и луком — выложите в кастрюлю или глубокую сковороду, посолите и залейте водой. Накройте крышкой и готовьте до готовности, пока чечевица не станет мягкой, а овощи хорошо разварятся.
- Снимите с огня, немного остудите и перебейте блендером или тщательно разомните до однородного пюре.
- Добавьте специи и панировочные сухари, хорошо перемешайте. При необходимости подсыпьте еще сухарей, чтобы масса держала форму. Сформируйте котлеты, выложите их на доску или тарелку и поставьте в холодильник на 20 минут, чтобы они уплотнились.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите котлеты и обжаривайте их на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон. Следите, чтобы они не подгорели, и переворачивайте осторожно.
Как и с чем подавать
Подавайте котлеты из чечевицы горячими или теплыми. В дополнение к ним подойдут свежие овощи, салат из квашеной капусты, картофельное пюре, макароны или рис. Также блюдо можно дополнить постным майонезом или томатным соусом.