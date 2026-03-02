Пісна "ікра" з манки: ніжна, ситна і без риби (відео)

Піст – це чудова нагода урізноманітнити раціон та готувати легкі, пісні страви.

Зазвичай у цей період готують вареники з картоплею або овочеві салати, але сьогодні ми пропонуємо незвичну, але дуже смачну альтернативу – "ікру" з манки. Вона проста у приготуванні, економна та дозволяє отримати ніжну текстуру, схожу на класичну рибну ікру. Для найкращого результату варто обирати якісні продукти: томатну пасту без доданих консервантів, свіже масло та манку дрібного помелу – це впливає на консистенцію та смак готової страви. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_anna__zelenska_".

Як приготувати "ікру" з манки

Інгредієнти:

розсіл з оселедця – 1 ст.;

томатна паста – 1 ст.л.;

олія – 0,5 ст.;

манка – 1 ст.;

Спосіб приготування:

Влити в каструлю розсіл, додати олію та томатну пасту. Перемішати та довести до кипіння. Всипати манку, постійно помішуючи, варити 1 хвилину. Зняти з вогню та повністю охолодити. Намазати на канапки або використовувати за потребою.

Як і з чим подавати

Манна ікра ідеально підходить для канапок або як паста для бутербродів у піст. Її можна подавати на тостах, з темним хлібом або крекерами. Для святкового столу ікру можна прикрасити зеленню, тонкими скибочками огірка або кільцями червоної цибулі. Також її можна використовувати як додаток до салатів або овочевих закусок, що зробить пісну страву більш насиченою та апетитною.