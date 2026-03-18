Никакого майонеза, только польза: рецепт салата "Зеленая богиня", от которого невозможно оторваться (видео)

Легкий, витаминный и постный рецепт для весеннего меню

Весной особенно хочется чего-нибудь свежего, легкого и витаминного. Именно в этот период стоит обратить внимание на простые салаты из свежих овощей и зелени, которые не только освежают, но помогают восстановить баланс после холодного времени года. К таким относится салат "Зеленая богиня" — яркое, сочное блюдо, в котором сочетается польза, вкус и аппетитный вид.

Свое название этот салат получил благодаря обилию зеленых ингредиентов, которые входят в его состав. Он идеально подходит для постного рациона, ведь не содержит продуктов животного происхождения, но остается питательным и сытным благодаря авокадо и орехам. Рецептом поделились на странице ridna_food в Instagram.

Ингредиенты:

Капуста — 400 г

Огурец – 1–2 шт.

Авокадо – 0,5 шт.

Петрушка — 40 г

Орехи кешью — 30 г

Чеснок — 2-4 зубчика

Сок половины лимона

Масло растительное – 1 ст. л

Соль – 0,5 ч. л

Мед – 1 ч. л (по желанию)

По желанию кешью можно заменить кедровыми орешками или любыми другими любимыми орехами, а для более насыщенного вкуса добавить немного больше чеснока или лимонного сока.

Этапы приготовления:

Мелко нашинкуйте капусту. Чем тоньше, тем нежнее будет салат. Огурцы нарежьте небольшим кубиком или соломкой, а половину авокадо — средними кусочками. Мелко нарежьте петрушку. Отдельно подвойте заправку: в чаше блендера соедините кешью, чеснок, сок половины лимона, масло, соль и по желанию мед. Измельчите всё до однородной кремовой консистенции. Если соус получается слишком густым, добавьте немного воды или еще лимонного сока. Смешайте в большой миске капусту, огурец, авокадо и петрушку, добавьте соус и тщательно перемешайте. Оставьте салат на 5–10 минут, чтобы он немного настоялся.

Подавайте салат "Зеленая богиня" сразу после приготовления или слегка охлажденным. Он может быть самостоятельным блюдом для легкого ужина, а также гарниром к картофелю, крупам или постным блюдам из бобовых. Если вы не соблюдаете пост, то этот салат подойдет к жареному на гриле мясу и котлетам.