Никакого майонеза, только польза: рецепт салата "Зеленая богиня", от которого невозможно оторваться (видео)
Легкий, витаминный и постный рецепт для весеннего меню
Весной особенно хочется чего-нибудь свежего, легкого и витаминного. Именно в этот период стоит обратить внимание на простые салаты из свежих овощей и зелени, которые не только освежают, но помогают восстановить баланс после холодного времени года. К таким относится салат "Зеленая богиня" — яркое, сочное блюдо, в котором сочетается польза, вкус и аппетитный вид.
Свое название этот салат получил благодаря обилию зеленых ингредиентов, которые входят в его состав. Он идеально подходит для постного рациона, ведь не содержит продуктов животного происхождения, но остается питательным и сытным благодаря авокадо и орехам. Рецептом поделились на странице ridna_food в Instagram.
Ингредиенты:
- Капуста — 400 г
- Огурец – 1–2 шт.
- Авокадо – 0,5 шт.
- Петрушка — 40 г
- Орехи кешью — 30 г
- Чеснок — 2-4 зубчика
- Сок половины лимона
- Масло растительное – 1 ст. л
- Соль – 0,5 ч. л
- Мед – 1 ч. л (по желанию)
По желанию кешью можно заменить кедровыми орешками или любыми другими любимыми орехами, а для более насыщенного вкуса добавить немного больше чеснока или лимонного сока.
Этапы приготовления:
- Мелко нашинкуйте капусту. Чем тоньше, тем нежнее будет салат. Огурцы нарежьте небольшим кубиком или соломкой, а половину авокадо — средними кусочками. Мелко нарежьте петрушку.
- Отдельно подвойте заправку: в чаше блендера соедините кешью, чеснок, сок половины лимона, масло, соль и по желанию мед. Измельчите всё до однородной кремовой консистенции. Если соус получается слишком густым, добавьте немного воды или еще лимонного сока.
- Смешайте в большой миске капусту, огурец, авокадо и петрушку, добавьте соус и тщательно перемешайте. Оставьте салат на 5–10 минут, чтобы он немного настоялся.
Подавайте салат "Зеленая богиня" сразу после приготовления или слегка охлажденным. Он может быть самостоятельным блюдом для легкого ужина, а также гарниром к картофелю, крупам или постным блюдам из бобовых. Если вы не соблюдаете пост, то этот салат подойдет к жареному на гриле мясу и котлетам.