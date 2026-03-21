Повітряний лимонний маршмелоу, яким можна прикрасити паски: секрет легкої ідеальної текстури (відео)

Готується просто, виходить ніжним та повітряним

Маршмелоу — це легкі, повітряні цукерки на основі желатину, які можна їсти просто так або використовувати для декору десертів. Особливо актуально прикрашати паски перед Великоднем, щоб зробити святковий стіл яскравим і оригінальним. Сьогодні ми пропонуємо приготувати лимонний маршмелоу з легкою цитрусовою ноткою, який тане в роті і виглядає ефектно. Важливо обирати якісний желатин, свіжий лимонний сік і натуральні барвники, щоб смак був насиченим, а текстура — ідеально повітряною.

Для найкращого результату зверніть увагу на температуру сиропу та час збивання: занадто гарячий сироп може зруйнувати піну, а недобре збитий — зробить масу щільною. Якщо немає силіконових формочок, можна використовувати звичайну форму, обов’язково застелену плівкою і змащену олією. Лимонний смак можна варіювати: додати трохи апельсинового соку або лимонну цедру для більш інтенсивного аромату. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zoshyt.receptiv".

Як приготувати лимонний маршмелоу

Інгредієнти:

желатин — 10 г;

холодна вода — 60 г;

цукор — 220 г;

вода — 70 г;

лимонний сік — 10 г;

водорозчинний жовтий барвник — за бажанням;

кукурудзяний крохмаль + цукрова пудра — для обкачування;

Спосіб приготування:

Підготувати форму, змастивши її олією та при необхідності застеливши плівкою. Залити желатин холодною водою і залишити набухати на 10-15 хвилин. У сотейнику з товстим дном з’єднати цукор, воду (70 г) і лимонний сік, довести до кипіння 3 хвилини. Розтопити желатин і перелити його у велику миску, почати збивати 1-2 хвилини. Тонкою цівкою влити гарячий сироп, збивати до однорідної маси. Додати барвник і збивати ще 2-3 хвилини. Перелити масу у формочки або більшу форму, прикрити змащеною плівкою і поставити в холодильник на 3-4 години. Вийняти маршмелоу з форм і нарізати квадратиками, обсипати сумішшю крохмалю та цукрової пудри.

Як і з чим подавати

Лимонний маршмелоу ідеально підходить для прикраси великодніх пасок, тортів, кексів та інших десертів. Його можна нарізати квадратиками або використовувати кондитерський мішок для створення фігурок і квітів. Також маршмелоу добре поєднується з шоколадом, фруктами та ягодами, а легка кислинка лимона освіжає солодкі десерти. Для сервірування можна обсипати його сумішшю крохмалю та цукрової пудри, щоб поверхня не липла.

Цей десерт робить великодній стіл святковим і яскравим, а його легкість та ніжність здивує навіть досвідчених гурманів. Збережіть рецепт і спробуйте приготувати маршмелоу заздалегідь, щоб воно встигло застигнути перед святом.