Домашній майонез без яєць: густий, ніжний та схожий на магазинний "Провансаль" (відео)

Густий майонез можна приготувати з крохмалю замість яєць та молока

Майонез вважається одним із найпопулярніших соусів. Його додають до салатів, використовують під час запікання страв і навіть готують на ньому печиво. Майонез легко знайти в магазині, однак домашній варіант вважається кращим — він натуральніший і не містить зайвих добавок. До того ж приготувати його зовсім нескладно, а за текстурою він виходить дуже густий і ніжний.

Рецептом домашнього майонезу поділилася блогерка mamanata.food, і його головна особливість у тому, що він готується без сирих яєць.

Інгредієнти:

100 мл кип’яченої води кімнатної температури

1 ст. л. крохмалю з гіркою (краще кукурудзяний)

100 мл рафінованої олії

0,5 ч. л. солі

1 ч. л. цукру

1 ч. л. гірчиці

1 ч. л. оцту (можна замінити на лимонний сік)

Приготування:

Спочатку в невеликій каструлі змішайте воду з крохмалем так, щоб не залишилося грудочок. Поставте суміш на повільний вогонь і, постійно помішуючи, доведіть до загустіння. У результаті має вийти прозора, тягуча маса, схожа на кисіль. Зніміть її з вогню і дайте повністю охолонути до кімнатної температури. Після цього перелийте охолоджену основу в чашу погружного блендера. Додайте олію, сіль, цукор, гірчицю та оцет або лимонний сік. Почніть збивати. Не підіймайте блендер, поки не побачите, що з боків виходить білий майонез. Тільки тоді його можна рухати вверх та вниз, щоб довести масу до однорідності.

Готовий соус виходить густим, однорідним і на смак нагадує магазинний майонез "Провансаль" 67%. Його можна використовувати для салатів, намазувати на бутерброди або додавати до запечених страв. Зберігати домашній майонез варто в холодильнику в герметичній тарі.