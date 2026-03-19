Домашній майонез без яєць: густий, ніжний та схожий на магазинний "Провансаль" (відео)

Наталя Граковська
Пісний майонез. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Густий майонез можна приготувати з крохмалю замість яєць та молока

Майонез вважається одним із найпопулярніших соусів. Його додають до салатів, використовують під час запікання страв і навіть готують на ньому печиво. Майонез легко знайти в магазині, однак домашній варіант вважається кращим — він натуральніший і не містить зайвих добавок. До того ж приготувати його зовсім нескладно, а за текстурою він виходить дуже густий і ніжний.

Рецептом домашнього майонезу поділилася блогерка mamanata.food, і його головна особливість у тому, що він готується без сирих яєць.

Інгредієнти:

  • 100 мл кип’яченої води кімнатної температури
  • 1 ст. л. крохмалю з гіркою (краще кукурудзяний)
  • 100 мл рафінованої олії
  • 0,5 ч. л. солі
  • 1 ч. л. цукру
  • 1 ч. л. гірчиці
  • 1 ч. л. оцту (можна замінити на лимонний сік)

Приготування:

  1. Спочатку в невеликій каструлі змішайте воду з крохмалем так, щоб не залишилося грудочок. Поставте суміш на повільний вогонь і, постійно помішуючи, доведіть до загустіння. У результаті має вийти прозора, тягуча маса, схожа на кисіль. Зніміть її з вогню і дайте повністю охолонути до кімнатної температури.
  2. Після цього перелийте охолоджену основу в чашу погружного блендера. Додайте олію, сіль, цукор, гірчицю та оцет або лимонний сік. Почніть збивати. Не підіймайте блендер, поки не побачите, що з боків виходить білий майонез. Тільки тоді його можна рухати вверх та вниз, щоб довести масу до однорідності.

Готовий соус виходить густим, однорідним і на смак нагадує магазинний майонез "Провансаль" 67%. Його можна використовувати для салатів, намазувати на бутерброди або додавати до запечених страв. Зберігати домашній майонез варто в холодильнику в герметичній тарі.

