Домашний майонез без яиц: густой, нежный и похожий на магазинный "Провансаль" (видео)

Густой майонез можно приготовить из крахмала вместо яиц и молока

Майонез считается одним из самых популярных соусов. Его добавляют в салаты, используют при запекании блюд и даже готовят на нем печенье. Майонез легко найти в магазине, однако домашний вариант считается лучше — он натуральнее и не содержит лишних добавок. К тому же приготовить его совсем несложно, а по текстуре он получается очень густым и нежным.

Рецептом домашнего майонеза поделилась блогерша mamanata.food, и его главная особенность в том, что он готовится без сырых яиц.

Ингредиенты:

100 мл кипяченой воды комнатной температуры

1 ст. л. крахмала с горкой (лучше кукурузный)

100 мл рафинированного масла

0,5 ч. л. соли

1 ч. л. сахара

1 ч. л. горчицы

1 ч. л. уксуса (можно заменить лимонным секом)

Приготовление:

Сначала в небольшой кастрюле смешайте воду с крахмалом так, чтобы не осталось комочков. Поставьте смесь на медленный огонь и, постоянно помешивая, доведите до загустения. В результате должна получиться прозрачная, тягучая масса, похожая на кисель. Снимите ее с огня и дайте полностью остыть до комнатной температуры. После этого перелейте охлажденную основу в чашу погружного блендера. Добавьте растительное масло, соль, сахар, горчицу и уксус или лимонный сок. Начните взбивать. Не поднимайте блендер, пока не увидите, что по бокам получается белый майонез. Только тогда его можно двигать вверх и вниз, чтобы довести массу до однородности.

Готовый соус получается густым, однородным и по вкусу напоминает магазинный майонез "Провансаль" 67%. Его можно использовать для салатов, намазывать на бутерброды или добавлять в запеченные блюда. Хранить домашний майонез следует в холодильнике в герметичной таре.