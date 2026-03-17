Сім’я проситиме добавки: перетворіть звичайну картоплю на королівський сніданок

Картопляні оладки на сніданок виходять ніжними всередині та рум’яними зовні

Сніданок часто задає тон усьому дню, тому хочеться, щоб він був не лише швидким у приготуванні, а й по-справжньому смачним та поживним. Раніше ми ділилися з вами рецептом лінивих вареників, з яких можна почати день, а тепер пропонуємо приготувати картопляні оладки. Завдяки поєднанню картопляного пюре, молока, яєць і борошна оладки виходять м'якими та ніжними, з золотистою скоринкою.

У цьому рецепті пропонується додавати в тісто зелену цибулю, але за бажання її можна замінити на кріп, сир, свіжий чи в'ялений помідор, шинку або ковбасу. Тож, страва виходить універсальною. Рецептом поділилися на кулінарному порталі "Господинька".

Інгредієнти

картопля або картопляне пюре — 250 г

вода — 350 мл

сіль — 1,5 ч. л.

масло вершкове — 20 г

борошно пшеничне — 300 г

яйця — 2 шт.

молоко — 400 мл

розпушувач — 10 г

цибуля зелена — 20 г

олія — 2 ст. л.

масло вершкове — для змащування

сметана — для подачі

Приготування

З картоплі зробіть пюре. Додайте приблизно половину борошна і ретельно перемішайте. Дайте масі трохи охолонути, після чого додайте яйця та добре перемішайте. Поступово вливайте молоко, постійно розмішуючи, щоб суміш стала однорідною. Потім додайте решту борошна та розпушувач і замісіть густе тісто. За консистенцією воно має нагадувати класичне тісто для оладок — досить густе, але м’яке. Зелену цибулю дрібно наріжте і додайте до тіста. Вона не лише надає легкий аромат, а й робить смак більш свіжим і виразним. Добре перемішайте масу. Розігрійте сковороду на середньому вогні, додайте трохи олії та рівномірно розподіліть її по поверхні. Викладайте тісто ложкою, формуючи невеликі оладки, і злегка розрівнюйте їх. Смажте приблизно 2 хвилини з одного боку, після цього обережно переверніть оладки і готуйте ще близько 3 хвилин до рум’яної скоринки. За потреби переверніть ще раз, щоб вони добре пропеклися всередині. Готові картопляні оладки перекладіть на тарілку та одразу змастіть невеликою кількістю вершкового масла.

Як і з чим подавати

Картопляні оладки найкраще подавати гарячими, одразу після смаження. Класичний варіант — зі свіжою сметаною. Також вони добре смакують із йогуртовим соусом, вершковим сиром або легким часниковим соусом. Для більш ситного сніданку до картопляних оладків можна подати свіжі овочі, слабосолений лосось, шинку або яйця.