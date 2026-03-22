Ковбаса в "АТБ" стала на 54 гривні дешевше: рецепт смачного салату з "варенки" на вечерю (відео)

Бюджетно й дуже смачно

Салати з ковбасою — це звична та знайома закуска. Вони виручають, коли потрібно швидко приготувати щось смачне й поживне, а без таких страв як окрошка або олів'є не обходяться святкові застілля.

Особливо приємно готувати такі салати, коли можна зекономити на основному інгредієнті.

Пропонуємо вам рецепт салату з вареною ковбасою, яким поділилися з нами на YouTube-каналі "Оксана Голіян. Рецепти". Завдяки поєднанню ковбаси з яйцями, сиром та солодким перцем страва виходить дуже ситною, а заправка з додаванням соусу теріяки надає пікантного смаку.

Як приготувати салат із вареною ковбасою

Інгредієнти:

варена ковбаса — 300 г

яйця варені — 3 шт.

плавлені сирки — 3 шт.

зелена цибуля — за смаком

болгарський перець — 1 шт.

майонез — за смаком

соус теріякі — 1 ч. л.

сіль, перець — за смаком

Спосіб приготування:

Ковбасу та болгарський перець наріжте тонкими смужками. Зелену цибулю дрібно посічіть. Варені яйця та плавлені сирки натріть на тертці для корейської моркви. Щоб сирки легше натиралися, покладіть їх у морозильник за 10–15 хвилин до початку готування. У великій мисці з’єднайте всі інгредієнти, посоліть і поперчіть за смаком. Додайте майонез і чайну ложку соусу теріякі. Ретельно перемішайте, щоб заправка рівномірно огорнула всі компоненти.

Готовий салат бажано поставити в холодильник на 15–20 хвилин, щоб він настоявся. Він підійде як для повсякденної вечері, так і для швидкого у приготуванні частування гостей.