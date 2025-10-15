Рус

Гарячі бутерброди з ковбасою: рецепт смачного сніданку за 10 хвилин

Наталя Граковська
Бутерброди з ковбасою та помідорами
Бутерброди з ковбасою та помідорами. Фото Pinterest

Якщо вам набридла яєчня, а на млинці не вистачає часу, спробуйте цей рецепт гарячих бутербродів

Гарячі бутерброди — одна з найпростіших і найшвидших страв на сніданок. Вони смачні, ситні й завжди виручають, коли немає часу на приготування складніших страв. Достатньо кількох простих інгредієнтів — і вже за 10 хвилин у вас на столі з'явиться ароматна страва, яка подобається і дорослим, і дітям.

Рецептом на своїй сторінці в Instagram поділилася блогерка mamanata.food. Вона не вказує точну кількість інгредієнтів, кожен може розрахувати її під свої потреби.

Інгредієнти

  • Хліб
  • Ковбаса або мʼясо
  • Помідор
  • Майонез
  • Сир
  • Зелень

Етапи приготування

  1. Ковбасу (або м'ясо) та помідор наріжте на невеликі кубики, зелень подрібніть, а сир натріть на дрібній тертці. Всі ці інгредієнти змішайте з майонезом.
  2. Розкладіть скибки хліба на деку. Потім рівномірно розподіліть підготовлену нарізану начинку поверх хліба.
  3. Поставте деко в розігріту духовку і запікайте приблизно 10 хвилин, доки сир не розплавиться, а бутерброди не стануть золотистими.

Подавайте гарячі бутерброди одразу після приготування, щоб вони були найсмачнішими.

