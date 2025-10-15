Гарячі бутерброди з ковбасою: рецепт смачного сніданку за 10 хвилин

Якщо вам набридла яєчня, а на млинці не вистачає часу, спробуйте цей рецепт гарячих бутербродів

Гарячі бутерброди — одна з найпростіших і найшвидших страв на сніданок. Вони смачні, ситні й завжди виручають, коли немає часу на приготування складніших страв. Достатньо кількох простих інгредієнтів — і вже за 10 хвилин у вас на столі з'явиться ароматна страва, яка подобається і дорослим, і дітям.

Рецептом на своїй сторінці в Instagram поділилася блогерка mamanata.food. Вона не вказує точну кількість інгредієнтів, кожен може розрахувати її під свої потреби.

Інгредієнти

Хліб

Ковбаса або мʼясо

Помідор

Майонез

Сир

Зелень

Етапи приготування

Ковбасу (або м'ясо) та помідор наріжте на невеликі кубики, зелень подрібніть, а сир натріть на дрібній тертці. Всі ці інгредієнти змішайте з майонезом. Розкладіть скибки хліба на деку. Потім рівномірно розподіліть підготовлену нарізану начинку поверх хліба. Поставте деко в розігріту духовку і запікайте приблизно 10 хвилин, доки сир не розплавиться, а бутерброди не стануть золотистими.

Подавайте гарячі бутерброди одразу після приготування, щоб вони були найсмачнішими.