Гарячі бутерброди з ковбасою: рецепт смачного сніданку за 10 хвилин
Якщо вам набридла яєчня, а на млинці не вистачає часу, спробуйте цей рецепт гарячих бутербродів
Гарячі бутерброди — одна з найпростіших і найшвидших страв на сніданок. Вони смачні, ситні й завжди виручають, коли немає часу на приготування складніших страв. Достатньо кількох простих інгредієнтів — і вже за 10 хвилин у вас на столі з'явиться ароматна страва, яка подобається і дорослим, і дітям.
Рецептом на своїй сторінці в Instagram поділилася блогерка mamanata.food. Вона не вказує точну кількість інгредієнтів, кожен може розрахувати її під свої потреби.
Інгредієнти
- Хліб
- Ковбаса або мʼясо
- Помідор
- Майонез
- Сир
- Зелень
Етапи приготування
- Ковбасу (або м'ясо) та помідор наріжте на невеликі кубики, зелень подрібніть, а сир натріть на дрібній тертці. Всі ці інгредієнти змішайте з майонезом.
- Розкладіть скибки хліба на деку. Потім рівномірно розподіліть підготовлену нарізану начинку поверх хліба.
- Поставте деко в розігріту духовку і запікайте приблизно 10 хвилин, доки сир не розплавиться, а бутерброди не стануть золотистими.
Подавайте гарячі бутерброди одразу після приготування, щоб вони були найсмачнішими.