Колбаса в "АТБ" стала на 54 гривны дешевле: рецепт вкусного салата из "варенки" на ужин (видео)
Салаты с колбасой – это привычная и знакомая закуска. Они выручают, когда нужно быстро приготовить что-нибудь вкусное и питательное, а без таких блюд как окрошка или оливье вообще не обходятся праздничные застолья.
Особенно приятно готовить такие салаты, когда можно сэкономить на основном ингредиенте. К примеру, в супермаркете "АТБ" вареная колбаса "До пюрешки" (0,5 кг) сейчас продается по акционной цене 79,90 грн вместо 133,90 грн, то есть на 40% дешевле. Это отличный случай приготовить вкусный ужин для всей семьи без лишних затрат.
Предлагаем вам рецепт салата с вареной колбасой, которым поделились с нами на YouTube-канале "Оксана Голіян. Рецепти". Благодаря сочетанию колбасы с яйцами, сыром и сладким перцем блюдо получается очень сытным, а заправка с добавлением соуса терияки придает пикантный вкус.
Как приготовить салат с вареной колбасой
Ингредиенты:
- вареная колбаса — 300 г
- яйца вареные – 3 шт.
- плавленые сырки – 3 шт.
- зеленый лук — по вкусу
- болгарский перец – 1 шт.
- майонез – по вкусу
- соус терияки – 1 ч. л.
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Колбасу и болгарский перец порежьте тонкими полосками. Зеленый лук мелко порубите. Вареные яйца и плавленые сырки натрите на терке для корейской моркови. Чтобы сырки легче натирались, положите их в морозильник за 10–15 минут до приготовления.
- В большой миске соедините все ингредиенты, посолите и поперчите по вкусу. Добавьте майонез и чайную ложку соуса терияки. Тщательно перемешайте, чтобы заправка равномерно распределилась по всем ингредиентам.
Готовый салат лучше поставить в холодильник на 15–20 минут, чтоб он настоялся. Он подойдет как для повседневного ужина, так и для быстрого в приготовлении угощения гостей.