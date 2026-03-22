Колбаса в "АТБ" стала на 54 гривны дешевле: рецепт вкусного салата из "варенки" на ужин (видео)

Бюджетно и очень вкусно

Салаты с колбасой – это привычная и знакомая закуска. Они выручают, когда нужно быстро приготовить что-нибудь вкусное и питательное, а без таких блюд как окрошка или оливье вообще не обходятся праздничные застолья.

Предлагаем вам рецепт салата с вареной колбасой, которым поделились с нами на YouTube-канале "Оксана Голіян. Рецепти". Благодаря сочетанию колбасы с яйцами, сыром и сладким перцем блюдо получается очень сытным, а заправка с добавлением соуса терияки придает пикантный вкус.

Как приготовить салат с вареной колбасой

Ингредиенты:

вареная колбаса — 300 г

яйца вареные – 3 шт.

плавленые сырки – 3 шт.

зеленый лук — по вкусу

болгарский перец – 1 шт.

майонез – по вкусу

соус терияки – 1 ч. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Колбасу и болгарский перец порежьте тонкими полосками. Зеленый лук мелко порубите. Вареные яйца и плавленые сырки натрите на терке для корейской моркови. Чтобы сырки легче натирались, положите их в морозильник за 10–15 минут до приготовления. В большой миске соедините все ингредиенты, посолите и поперчите по вкусу. Добавьте майонез и чайную ложку соуса терияки. Тщательно перемешайте, чтобы заправка равномерно распределилась по всем ингредиентам.

Готовый салат лучше поставить в холодильник на 15–20 минут, чтоб он настоялся. Он подойдет как для повседневного ужина, так и для быстрого в приготовлении угощения гостей.