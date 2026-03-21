Смачніше за будь-яку ковбасу: як запекти сало в банці (відео)

Завдяки особливій технології сало буквально готується у власному соку

Сало — це не просто смачний, а ще й корисний продукт. Його можна солити, смажити, коптити, варити, додавати в борщ чи готувати як намазку. Особливо смачним виходить запечене сало в банках. Приготоване таким способом воно підходить до картоплі, просто на бутерброди і на святковий стіл.

Під час запікання в духовці сало буквально "томиться" у власному соку зі спеціями, просочується пряними ароматами і стає м’яким, але не розвалюється. Ще одна перевага — запечене в банках сало може зберігатися до пів року. Це дуже зручно, адже під рукою завжди буде смачна закуска. Рецептом цієї страви поділилися на YouTube-каналі "Смачно Просто та Доступно".

Як запекти сало в банках

Для запікання в банці краще брати підчеревок з м'ясними прошарками. Також знадобляться сіль, чорний мелений перець, суміш спецій до сала, паприка, сушений часник. Пропорції спецій регулюйте за смаком. Чим більше любите пряний смак, тим більше додавайте. У кожну банку треба буде покласти лавровий листок та перець горошком.

Змішайте сіль, перець та улюблені приправи. Ретельно перемішайте. У чисті банки будь-якого розміру покладіть лавровий листок і кілька горошин перцю. Наріжте підчеревок порційними шматочками так, щоб вони вільно проходили в горлечко банки. Кожен шматочок з усіх сторін ретельно натріть або обмочайте у підготовленій суміші спецій. Щільно вкладіть сало у банки, заповнюючи весь об'єм. Накрийте банки фольгою, поставте їх на деко і відправте в холодну духовку. Увімкніть нагрівання на 190°C. Приблизно через 20–25 хвилин сало в банках почне закипати. Як тільки з'являться ознаки кипіння, зменште температуру до 170°C і тушкуйте рівно 1 годину. Поки сало в духовці, проваріть кришки у киплячій воді 5 хвилин. Дістаньте банки з духовки та відразу закрутіть їх.

Дайте банкам повністю охолонути. Зберігати таку закуску можна в холодильнику або в погребі протягом кількох місяців.

Як і з чим подавати

Готове сало подавайте охолодженим, нарізаним тонкими скибками. Воно чудово смакує з чорним або житнім хлібом, гірчицею, хроном чи маринованими овочами. Також його можна використовувати як основу для бутербродів або додавати до гарячих страв — наприклад, до картоплі чи каш.