Звичайна пекінська капуста по-новому: простий салат, який захочеться готувати щодня (відео)

Салат виходить ситним і водночас дуже легким

Щоденне меню часто складається з одних і тих самих страв. Але навіть звичайний салат можна зробити цікавим, якщо додати трохи свіжих поєднань і заправити його легким соусом замість майонезу. Раніше ми розповідали, як приготувати салат з капусти та авокадо. А тепер пропонуємо спробувати рецепт салату з пекінської капусти та курячого філе. Він виходить хрусткий, свіжий і дуже ніжний завдяки легкій заправці.

Як приготувати салат з пекінської капусти без майонезу, показали в блозі haidukova_recipes в Instagram. Його можна готувати і на обід, і для вечері, коли не хочеться перевантажувати себе важкими стравами.

Рецепт салату з пекінської капусти та курячого філе без майонезу

Інгредієнти:

1/2 невеликого качана пекінської капусти

1/2 довгоплідного огірка

1/2 банки кукурудзи

1 запечене куряче філе

зелень (за бажанням)

Для заправки:

3 ст. л. йогурту або сметани

2 ч. л. гірчиці в зернах

1 ч. л. лимонного соку

2 ст. л. олії

Сіль, перець

Спосіб приготування:

Наріжте капусту середніми смужками. Огірок наріжте соломкою, а курку — кубиками або розберіть на волокна. В окремій ємності змішайте всі інгредієнти для заправки. З’єднайте у великій мисці пекінську капусту, огірок, філе та кукурудзу. Заправте соусом та перемішайте.

Цей рецепт вдалий тим, що його можна легко адаптувати під власні смаки. Наприклад, філе за бажанням можна замінити на тунець у власному соку. Для вегетаріанської версії підійде сир тофу. Також можна додати до салату жменю смаженого гарбузового насіння або кедрових горішків.