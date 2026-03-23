Обычная пекинская капуста по-новому: простой салат, который захочется готовить каждый день (видео)
Салат получается сытным и очень легким
Ежедневное меню часто состоит из одних и тех же блюд. Но даже обычный салат можно сделать интересным, если добавить чуть-чуть свежих сочетаний и заправить его легким соусом вместо майонеза. Раньше мы рассказывали, как приготовить салат из капусты и авокадо. А теперь предлагаем попробовать рецепт салата из пекинской капусты и куриного филе. Он получается хрустящий, свежий и очень нежный благодаря легкой заправке.
Как приготовить салат из пекинской капусты без майонеза, показали в блоге haidukova_recipes в Instagram. Его можно готовить и к обеду, и к ужину, когда не хочется перегружать себя тяжелыми блюдами.
Рецепт салата из пекинской капусты и куриного филе без майонеза
Ингредиенты:
- 1/2 небольшого кочана пекинской капусты
- 1/2 долгоплодного огурца
- 1/2 банки кукурузы
- 1 запеченное куриное филе
- зелень (по желанию)
Для заправки:
- 3 ст. л. йогурта или сметаны
- 2 ч. л. горчицы в зернах
- 1 ч. л. лимонного сока
- 2 ст. л. масла
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Нарежьте капусту средними полосками. Огурец нарежьте соломкой, а курицу – кубиками или разберите на волокна.
- В отдельной емкости смешайте все ингредиенты для заправки.
- Соедините в большой миске пекинскую капусту, огурец, филе и кукурузу. Заправьте соусом и перемешайте.
Этот рецепт удачен тем, что его можно легко адаптировать под свой вкус. К примеру, филе по желанию можно заменить на тунец в собственном соке. Для вегетарианской версии подойдет сыр тофу. Также можно добавить в салат горсть жареных тыквенных семян или кедровых орешков.