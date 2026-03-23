Обычная пекинская капуста по-новому: простой салат, который захочется готовить каждый день (видео)

Салат получается сытным и очень легким

Ежедневное меню часто состоит из одних и тех же блюд. Но даже обычный салат можно сделать интересным, если добавить чуть-чуть свежих сочетаний и заправить его легким соусом вместо майонеза. Раньше мы рассказывали, как приготовить салат из капусты и авокадо. А теперь предлагаем попробовать рецепт салата из пекинской капусты и куриного филе. Он получается хрустящий, свежий и очень нежный благодаря легкой заправке.

Как приготовить салат из пекинской капусты без майонеза, показали в блоге haidukova_recipes в Instagram. Его можно готовить и к обеду, и к ужину, когда не хочется перегружать себя тяжелыми блюдами.

Рецепт салата из пекинской капусты и куриного филе без майонеза

Ингредиенты:

1/2 небольшого кочана пекинской капусты

1/2 долгоплодного огурца

1/2 банки кукурузы

1 запеченное куриное филе

зелень (по желанию)

Для заправки:

3 ст. л. йогурта или сметаны

2 ч. л. горчицы в зернах

1 ч. л. лимонного сока

2 ст. л. масла

Соль, перец

Способ приготовления:

Нарежьте капусту средними полосками. Огурец нарежьте соломкой, а курицу – кубиками или разберите на волокна. В отдельной емкости смешайте все ингредиенты для заправки. Соедините в большой миске пекинскую капусту, огурец, филе и кукурузу. Заправьте соусом и перемешайте.

Этот рецепт удачен тем, что его можно легко адаптировать под свой вкус. К примеру, филе по желанию можно заменить на тунец в собственном соке. Для вегетарианской версии подойдет сыр тофу. Также можно добавить в салат горсть жареных тыквенных семян или кедровых орешков.