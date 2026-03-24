Поки діє акція: як приготувати ніжну скумбрію з лимоном та сиром (відео)
Простий рецепт із доступних продуктів
Скумбрія — це корисна та доступна риба, яку можна солити, смажити, тушкувати чи запікати. Раніше ми розповідали, як засолити скумбрію смачно, а тепер пропонуємо звернути увагу на простий і вдалий рецепт запеченої скумбрії з лимоном та сиром. Зараз є нагода спробувати цей рецепт і при цьому не витратити багато грошей. У мережі супермаркетів "Сільпо" свіжоморожену скумбрію пропонують за ціною 269 грн за кілограм замість 319 грн. Економія становить 16% або 50 грн.
Завдяки тому, що скумбрія досить жирна, пересушити її майже неможливо, особливо якщо готувати у фользі. За рецептом, яким поділилися на сторінці mariiam_foodblog в Instagram, рибка виходить соковитою, ніжною та ароматною.
Як запекти скумбрію
Інгредієнти:
- Скумбрія свіжоморожена — 1 шт.
- Плавлений сир — 1 шт.
- Соєвий соус — 3–4 ст. л.
- Гірчиця в зернах (діжонська) — 1 ч. л.
- Лимон — ½ шт.
- Приправа до риби — за смаком
Спосіб приготування:
- Скумбрію миємо, чистимо, відрізаємо хвіст та плавники. Обов'язково видаляємо чорну плівку всередині черевця, щоб риба не гірчила. Робимо неглибокі надрізи.
- У невеликій піалі змішуємо соєвий соус, приправу та зернисту гірчицю.
- Викладаємо рибу по центру двох листів фольги, всередину кладемо плавлений сир, а в надрізи — часточки лимона.
- Загортаємо фольгу у вигляді човника, поливаємо рибу соусом і відправляємо запікатися при 180°C приблизно 25 хвилин.
Як і з чим подавати
Запечена скумбрія смачна і в гарячому, і у холодному виді. Її можна подавати на стіл разом з відвареною картоплею чи рисом. Також гарним доповненням стане легкий овочевий салат або зелень із лимонним соком.