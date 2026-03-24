Поки діє акція: як приготувати ніжну скумбрію з лимоном та сиром (відео)

Простий рецепт із доступних продуктів

Скумбрія — це корисна та доступна риба, яку можна солити, смажити, тушкувати чи запікати. Раніше ми розповідали, як засолити скумбрію смачно, а тепер пропонуємо звернути увагу на простий і вдалий рецепт запеченої скумбрії з лимоном та сиром.

Завдяки тому, що скумбрія досить жирна, пересушити її майже неможливо, особливо якщо готувати у фользі. За рецептом, яким поділилися на сторінці mariiam_foodblog в Instagram, рибка виходить соковитою, ніжною та ароматною.

Як запекти скумбрію

Інгредієнти:

Скумбрія свіжоморожена — 1 шт.

Плавлений сир — 1 шт.

Соєвий соус — 3–4 ст. л.

Гірчиця в зернах (діжонська) — 1 ч. л.

Лимон — ½ шт.

Приправа до риби — за смаком

Спосіб приготування:

Скумбрію миємо, чистимо, відрізаємо хвіст та плавники. Обов'язково видаляємо чорну плівку всередині черевця, щоб риба не гірчила. Робимо неглибокі надрізи. У невеликій піалі змішуємо соєвий соус, приправу та зернисту гірчицю. Викладаємо рибу по центру двох листів фольги, всередину кладемо плавлений сир, а в надрізи — часточки лимона. Загортаємо фольгу у вигляді човника, поливаємо рибу соусом і відправляємо запікатися при 180°C приблизно 25 хвилин.

Як і з чим подавати

Запечена скумбрія смачна і в гарячому, і у холодному виді. Її можна подавати на стіл разом з відвареною картоплею чи рисом. Також гарним доповненням стане легкий овочевий салат або зелень із лимонним соком.