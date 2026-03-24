Пока действует акция: как приготовить нежную скумбрию с лимоном и сыром (видео)

Простой рецепт из доступных продуктов

Скумбрия – это полезная и доступная рыба, которую можно солить, жарить, тушить или запекать. Раньше мы рассказывали, как засолить скумбрию вкусно, а теперь предлагаем обратить внимание на простой и удачный рецепт запеченной скумбрии с лимоном и сыром.

Благодаря тому, что скумбрия достаточно жирная, пересушить ее практически невозможно, особенно если готовить в фольге. По рецепту, которым поделились на странице mariiam_foodblog в Instagram, рыбка получается сочной, нежной и ароматной.

Как запечь скумбрию

Ингредиенты:

Скумбрия свежемороженая – 1 шт.

Плавленый сыр – 1 шт.

Соевый соус — 3-4 ст. л.

Горчица в зернах (дижонская) – 1 ч. л.

Лимон – ½ шт.

Приправа к рыбе – по вкусу

Способ приготовления:

Скумбрию моем, чистим, отрезаем хвост и плавники. Обязательно удаляем черную пленку внутри брюшка, чтобы рыба не горчила. Делаем неглубокие надрезы. В небольшой пиале смешиваем соевый соус, приправу и зернистую горчицу. Выкладываем рыбу по центру двух листов фольги, внутрь кладем плавленый сыр, а в надрезы – дольки лимона. Заворачиваем фольгу в виде лодочки, поливаем рыбу соусом и отправляем запекаться при 180°C примерно 25 минут.

Как и с чем подавать

Запеченная скумбрия вкусная и в горячем, и холодном виде. Ее можно подавать на стол вместе с отварным картофелем или рисом. Также хорошим дополнением станет легкий салат или зелень с лимонным соком.