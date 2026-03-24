Рус

Один раз приготуєте — і вона "пропишеться" у вашому холодильнику: рецепт намазки із сиру та оливок

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Закуска з оливок та фети. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Ця страва ідеально підходить для швидкого та ситного перекусу

Завжди приємно, коли в холодильнику є щось смачне для швидкого та ситного перекусу. Раніше ми ділилися способом, як зробити закуску із сала, а тепер пропонуємо звернути увагу на ще один вдалий варіант — апетитну намазку на хліб по-середземноморськи.

У кулінарному блозі tanya.perchik розповіли, як приготувати ніжну закуску з оливок і фети. Варто спробувати цей рецепт хоча б раз — і, швидше за все, така заготовка постійно буде у вашому холодильнику.

Як приготувати намазку з сиру та оливок

Для приготування цієї закуски знадобиться жменя оливок, приблизно 200 г фети, жменя волоських горіхів, 3-4 гілочки петрушки, 1 ст. л. лимонного соку та зубчик часнику. Замість фети можна використовувати жирний домашній сир. Щоб горіхи не гірчили та були ароматнішими, обсмажте їх на сухій сковорідці протягом двох хвилин.

Яку намазку приготувати із сиру
Рецепт закуски з оливок та фети

Складіть усі інгредієнти в чашу блендера та перебийте. Намагайтеся зробити так, щоб у намазці відчувалися шматочки оливок та горіхів. Якщо маса буде дуже густою, додайте 1-2 столові ложки оливкової олії.

Як і з чим подавати

Цю намазку смачно їсти з підсушеним на сковорідці хлібом. Чудово підійдуть багет, чіабата або навіть звичайний чорний хліб. Намажте закуску щедрим шаром і за бажанням додайте зверху скибочки свіжого огірка або помідора. Ця закуска добре поєднується і з крекерами або хлібцями, тому її зручно подати до приходу гостей як швидкий аперитив. Також намазку можна використовувати як соус до овочів — моркви, селери або солодкого перцю. Крім того, її можна намазати на лаваш, додати трохи зелені та загорнути в рулет, щоб отримати простий і смачний перекус на роботу або в дорогу.

Теги:
#Рецепти #Закуска #Оливки #Фета #намазка