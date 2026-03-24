Один раз приготуєте — і вона "пропишеться" у вашому холодильнику: рецепт намазки із сиру та оливок

Ця страва ідеально підходить для швидкого та ситного перекусу

Завжди приємно, коли в холодильнику є щось смачне для швидкого та ситного перекусу. Раніше ми ділилися способом, як зробити закуску із сала, а тепер пропонуємо звернути увагу на ще один вдалий варіант — апетитну намазку на хліб по-середземноморськи.

У кулінарному блозі tanya.perchik розповіли, як приготувати ніжну закуску з оливок і фети. Варто спробувати цей рецепт хоча б раз — і, швидше за все, така заготовка постійно буде у вашому холодильнику.

Як приготувати намазку з сиру та оливок

Для приготування цієї закуски знадобиться жменя оливок, приблизно 200 г фети, жменя волоських горіхів, 3-4 гілочки петрушки, 1 ст. л. лимонного соку та зубчик часнику. Замість фети можна використовувати жирний домашній сир. Щоб горіхи не гірчили та були ароматнішими, обсмажте їх на сухій сковорідці протягом двох хвилин.

Рецепт закуски з оливок та фети

Складіть усі інгредієнти в чашу блендера та перебийте. Намагайтеся зробити так, щоб у намазці відчувалися шматочки оливок та горіхів. Якщо маса буде дуже густою, додайте 1-2 столові ложки оливкової олії.

Як і з чим подавати

Цю намазку смачно їсти з підсушеним на сковорідці хлібом. Чудово підійдуть багет, чіабата або навіть звичайний чорний хліб. Намажте закуску щедрим шаром і за бажанням додайте зверху скибочки свіжого огірка або помідора. Ця закуска добре поєднується і з крекерами або хлібцями, тому її зручно подати до приходу гостей як швидкий аперитив. Також намазку можна використовувати як соус до овочів — моркви, селери або солодкого перцю. Крім того, її можна намазати на лаваш, додати трохи зелені та загорнути в рулет, щоб отримати простий і смачний перекус на роботу або в дорогу.