Намазали, скрутили — і на стіл: як приготувати закусочний рулет зі шпротами (відео)

Швидка та смачна закуска

Закуски бувають дуже різними — від простих бутербродів до більш складних холодних страв, таких як курячий рулет із желатином. Проте для домашнього столу часто обирають швидкі та доступні варіанти, які не потребують складних технік приготування. Саме тому сьогодні пропонуємо приготувати простий закусочний рулет зі шпротами та сиром на вафельних коржах. Для цієї страви важливо обирати якісні шпроти без надлишку олії та ніжний крем-сир — тоді начинка буде однорідною і добре триматиме форму; за бажанням плавлений сир можна замінити додатковою порцією крем-сиру або густим домашнім майонезом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "gubenia.sofiia".

Як приготувати закусочний рулет зі шпротами

Інгредієнти:

вафельні коржі квадратні – 3–4 шт.;

шпроти – 1 банка (160–200 г);

яйця варені – 2 шт.;

крем-сир – 2 ст. л.;

плавлений сир – 1 шт. (за бажанням);

чорний перець – за смаком.

Спосіб приготування:

Подрібнити шпроти виделкою до однорідної консистенції, за потреби злити частину олії. Натерти варені яйця на дрібній тертці. За бажанням натерти також плавлений сир. Змішати шпроти, яйця, крем-сир та плавлений сир до однорідної маси, додати чорний перець за смаком. Рівномірно намазати підготовлену начинку на вафельні коржі та щільно згорнути у рулет. Загорнути рулет у харчову плівку та поставити в холодильник приблизно на 30 хвилин, щоб коржі стали м’якими і добре тримали форму. Нарізати рулет порційними шматочками та подати до столу.

Як і з чим подавати

Такий рулет чудово підходить як холодна закуска до святкового столу або швидкого перекусу. Перед подачею його краще нарізати невеликими порційними шматочками та прикрасити свіжою зеленню, зеленою цибулею або тонкими скибками огірка. Страва добре поєднується з овочевими салатами, маринованими овочами або легкими соусами на основі йогурту чи сметани. За бажанням рулет можна подавати на листі салату або разом із свіжими овочами.

На перший погляд проста закуска може стати справжньою знахідкою для домашнього меню. Вона готується швидко, потребує мінімум інгредієнтів і завжди виглядає апетитно на столі.