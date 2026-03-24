Один раз приготовите — и она "пропишется" в вашем холодильнике: рецепт намазки из сыра и оливок

Это блюдо идеально подходит для быстрого и сытного перекуса

Всегда приятно, когда в холодильнике есть что-то вкусное для быстрого и сытного перекуса. Ранее мы делились способом, как сделать закуску из сала, а теперь предлагаем обратить внимание на еще один удачный вариант — аппетитную намазку на хлеб по-средиземноморски.

В кулинарном блоге tanya.perchik рассказали, как приготовить нежную закуску из оливок и феты. Стоит попробовать этот рецепт хотя бы раз — и, скорее всего, такая заготовка постоянно будет в вашем холодильнике.

Как приготовить намазку из сыра и оливок

Для приготовления этой закуски понадобится горсть оливок, 200 феты, жменя грецких орехов, 3-4 веточки петрушки, 1 ст. л. лимонного сока и зубчик чеснока. Вместо феты можно использовать жирный домашний сыр. Чтобы орехи не горчили и были более ароматными, обжарьте их на сухой сковороде в течение двух минут.

Рецепт закуски из оливок и феты

Сложите все ингредиенты в чашу блендера и перебейте. Старайтесь сделать так, чтобы в намазке чувствовались кусочки оливок и орехов. Если масса будет очень густой, добавьте 1-2 столовой ложки оливкового масла.

Как и с чем подавать

Эту намазку вкусно есть с подсушенным на сковороде хлебом. Отлично подойдут багет, чиабатта или даже обычный черный хлеб. Намажьте закуску щедрым слоем и при желании добавьте сверху ломтики свежего огурца или помидора. Эта закуска хорошо сочетается и с крекерами или хлебцами, поэтому ее удобно подать к приходу гостей как быстрый аперитив. Также намазку можно использовать как соус к овощам — моркови, сельдерею или сладкому перцу. Кроме того, ее можно намазать на лаваш, добавить немного зелени и завернуть в рулет, чтобы получить простой и вкусный перекус на работу или в дорогу.