Глазурь, которая идеально застывает: простой рецепт на основе сгущенки (видео)
Удачный рецепт глазури к паскам
Вскоре Пасха и хозяйки начинают собирать рецепты глазури для пасок, в том числе на основе желатина. Но сегодня мы предлагаем вариант быстрой и нежной глазури на основе сгущенного и сухого молока, которая легко наносится и равномерно застывает. При выборе ингредиентов важно предпочесть качественное обезжиренное сухое молоко и свежее сгущенное молоко без добавок, ведь от этого зависит текстура и вкус. Несколько капель лимонного сока помогают достичь нужной консистенции и придают легкую свежесть, избегая излишней сладости. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anna._.didus".
Как приготовить паску на основе сгущенки
Ингредиенты:
- сухое молоко – 50 г;
- сгущенка – 100 г;
- лимонный сок – несколько капель;
Способ приготовления:
- Соединить сухое молоко и сгущенку до однородной массы.
- Добавьте лимонный сок и тщательно перемешайте до легкого загустения.
- Нанести глазурь на охлажденную паску тонким слоем.
- Оставить для застывания: 10 мин – для тонкого слоя, 30–60 мин – для толстого слоя.
Как и с чем подавать
Глазурь прекрасно сочетается с классической пасхальной паской, добавляя нежный молочный вкус. Можно украсить цветной посыпкой, орехами или сушёными фруктами. Для праздничного стола подать с чаем, кофе или домашним компотом. Варианты подачи – тонкий слой глазури для более легкого десерта или толстый – для яркого эффекта.