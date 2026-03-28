Глазурь, которая идеально застывает: простой рецепт на основе сгущенки (видео)

Удачный рецепт глазури к паскам

Вскоре Пасха и хозяйки начинают собирать рецепты глазури для пасок, в том числе на основе желатина. Но сегодня мы предлагаем вариант быстрой и нежной глазури на основе сгущенного и сухого молока, которая легко наносится и равномерно застывает. При выборе ингредиентов важно предпочесть качественное обезжиренное сухое молоко и свежее сгущенное молоко без добавок, ведь от этого зависит текстура и вкус. Несколько капель лимонного сока помогают достичь нужной консистенции и придают легкую свежесть, избегая излишней сладости. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anna._.didus".

Как приготовить паску на основе сгущенки

Ингредиенты:

сухое молоко – 50 г;

сгущенка – 100 г;

лимонный сок – несколько капель;

Способ приготовления:

Соединить сухое молоко и сгущенку до однородной массы. Добавьте лимонный сок и тщательно перемешайте до легкого загустения. Нанести глазурь на охлажденную паску тонким слоем. Оставить для застывания: 10 мин – для тонкого слоя, 30–60 мин – для толстого слоя.

Как и с чем подавать

Глазурь прекрасно сочетается с классической пасхальной паской, добавляя нежный молочный вкус. Можно украсить цветной посыпкой, орехами или сушёными фруктами. Для праздничного стола подать с чаем, кофе или домашним компотом. Варианты подачи – тонкий слой глазури для более легкого десерта или толстый – для яркого эффекта.