Рецепт густої глазурі на паску: добре застигає і не стікає (відео)

Глазур з сухого та згущеного молока легко готується і наноситься

Великдень неможливо уявити без пухких та ароматних пасок. Раніше ми розповідали, як приготувати пухку паску без замішування тіста руками, а тепер пропонуємо дізнатись рецепт глазурі, яка не тільки прикрасить святкову випічку, а й додасть їй приємної солодкості. Серед великої кількості варіантів можна приготувати глазур зі згущеного молока. Вона добре застигає, не розтікається та залишається м’якою всередині.

Рецептом з нами поділилася кулінарна блогерка anna._.didus в Instagram. Вона попереджає, що кількість інгредієнтів розрахована на одну велику паску. Якщо випічка менша, просто дотримуйтеся пропорції 1:2 (одна частина сухого молока до двох частин згущеного).

Інгредієнти:

50 г сухого молока (краще знежиреного)

100 г згущеного молока

кілька крапель лимонного соку

У невеликій мисці з’єднайте сухе молоко та згущене молоко. Ретельно перемішайте масу ложкою або лопаткою до однорідної густої консистенції без грудочок. Наприкінці додайте кілька крапель лимонного соку — він трохи врівноважує солодкість і допомагає глазурі краще схопитися.

Одразу використовуйте готову глазур, адже вона досить швидко застигає. Саме тому її краще готувати порціями — приблизно на одну паску.

Не забувайте, що глазур треба наносити тільки на повністю охолоджену паску. Якщо випічка буде теплою, солодка намазка може розшаруватися чи почне танути і розтікатися. Після нанесення глазурі одразу прикрасьте паску декоративними елементами чи посипкою, а потім залиште випічку постояти, щоб глазур добре схопилася. Якщо шар тонкий, достатньо приблизно 10 хвилин. Якщо покриття більш щільне, краще дати випічці постояти 30–60 хвилин. За цей час глазур стане гладкою, матовою та добре триматиметься на поверхні.

