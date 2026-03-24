Паски, які не підведуть: рецепт для тих, хто хоче ідеальний результат з першого разу (відео)

Марія Швець
Автор
Дріжджові паски
Смачна та ароматна паска

Паски бувають різні: класичні дріжджові, заварні, сирні або сучасні спрощені варіанти, але кожна господиня прагне отримати м’яку, вологу й ароматну випічку. Саме такі паски традиційно готують до Великодня, адже ця страва має глибоке культурне значення і символізує достаток та родинний затишок. Але сьогодні ми пропонуємо перевірений рецепт, який допоможе досягти ідеального результату вже з першого разу. Важливо використовувати якісні інгредієнти кімнатної температури, не поспішати з бродінням і не перевантажувати тісто борошном — саме ці нюанси найчастіше впливають на текстуру, роблячи паску або надто щільною, або сухою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".

Як приготувати смачні паски

Інгредієнти:

  • дріжджі свіжі — 28 г або сухі — 8 г;
  • молоко тепле — 100 мл;
  • цукор — 200 г;
  • борошно — 550 г;
  • сметана (від 21%) — 100 г;
  • масло вершкове — 100 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • олія — 20–30 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • куркума — 0,3–0,5 ч. л.;
  • алкоголь (ром або інший) — 20 мл;
  • цукати — 70 г;
  • родзинки — 80 г;
  • борошно для родзинок — 1 ч. л.;

Спосіб приготування:

  1. Приготувати опару, змішавши тепле молоко, дріжджі, 1 ст. л. цукру та 3 ст. л. борошна, залишити на 15–20 хвилин.
  2. Збити яйця з цукром, ванільним цукром і сіллю до пишної маси.
  3. Додати розтоплене масло, сметану, куркуму та алкоголь, перемішати.
  4. Ввести опару та перемішати до однорідності.
  5. Додати борошно, замісити тісто, поступово вводячи олію, щоб воно стало еластичним і не липло.
  6. Залишити тісто у теплому місці на 2 години до збільшення вдвічі.
  7. Промити родзинки, залити окропом на 15 хвилин, обсушити та змішати з борошном.
  8. Додати до тіста родзинки та цукати, перемішати.
  9. Розділити тісто на 3 частини, сформувати заготовки та викласти у форми.
  10. Залишити підходити на 30 хвилин.
  11. Випікати при 180°C 30–35 хвилин до готовності.
  12. Охолодити паски перед подачею та прикрашанням.

Як і з чим подавати

Паски найкраще подавати повністю охолодженими, щоб структура стабілізувалася і м’якуш залишався ніжним. Для прикрашання використовують глазур, цукрову пудру, посипки або сухофрукти, а для більш сучасної подачі — крем-сир чи шоколад. Паска добре поєднується з чаєм, кавою або молоком, а також може стати основою для солодких сніданків. Така випічка прикрасить святковий стіл і створить атмосферу домашнього тепла.

Цей рецепт стане надійною основою для великодньої випічки, адже поєднує простоту приготування і стабільний результат. Дотримання базових правил дозволяє отримати ніжні, ароматні та пухкі паски без зайвих складнощів.

