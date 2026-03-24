Паски, які не підведуть: рецепт для тих, хто хоче ідеальний результат з першого разу (відео)

Смачна та ароматна паска

Паски бувають різні: класичні дріжджові, заварні, сирні або сучасні спрощені варіанти, але кожна господиня прагне отримати м’яку, вологу й ароматну випічку. Саме такі паски традиційно готують до Великодня, адже ця страва має глибоке культурне значення і символізує достаток та родинний затишок. Але сьогодні ми пропонуємо перевірений рецепт, який допоможе досягти ідеального результату вже з першого разу. Важливо використовувати якісні інгредієнти кімнатної температури, не поспішати з бродінням і не перевантажувати тісто борошном — саме ці нюанси найчастіше впливають на текстуру, роблячи паску або надто щільною, або сухою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".

Як приготувати смачні паски

Інгредієнти:

дріжджі свіжі — 28 г або сухі — 8 г;

молоко тепле — 100 мл;

цукор — 200 г;

борошно — 550 г;

сметана (від 21%) — 100 г;

масло вершкове — 100 г;

яйця — 2 шт.;

олія — 20–30 г;

ванільний цукор — 10 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

куркума — 0,3–0,5 ч. л.;

алкоголь (ром або інший) — 20 мл;

цукати — 70 г;

родзинки — 80 г;

борошно для родзинок — 1 ч. л.;

Спосіб приготування:

Приготувати опару, змішавши тепле молоко, дріжджі, 1 ст. л. цукру та 3 ст. л. борошна, залишити на 15–20 хвилин. Збити яйця з цукром, ванільним цукром і сіллю до пишної маси. Додати розтоплене масло, сметану, куркуму та алкоголь, перемішати. Ввести опару та перемішати до однорідності. Додати борошно, замісити тісто, поступово вводячи олію, щоб воно стало еластичним і не липло. Залишити тісто у теплому місці на 2 години до збільшення вдвічі. Промити родзинки, залити окропом на 15 хвилин, обсушити та змішати з борошном. Додати до тіста родзинки та цукати, перемішати. Розділити тісто на 3 частини, сформувати заготовки та викласти у форми. Залишити підходити на 30 хвилин. Випікати при 180°C 30–35 хвилин до готовності. Охолодити паски перед подачею та прикрашанням.

Як і з чим подавати

Паски найкраще подавати повністю охолодженими, щоб структура стабілізувалася і м’якуш залишався ніжним. Для прикрашання використовують глазур, цукрову пудру, посипки або сухофрукти, а для більш сучасної подачі — крем-сир чи шоколад. Паска добре поєднується з чаєм, кавою або молоком, а також може стати основою для солодких сніданків. Така випічка прикрасить святковий стіл і створить атмосферу домашнього тепла.

Цей рецепт стане надійною основою для великодньої випічки, адже поєднує простоту приготування і стабільний результат. Дотримання базових правил дозволяє отримати ніжні, ароматні та пухкі паски без зайвих складнощів.