Ідея для вечері без м'яса: сочевиця із запеченою капустою та ароматною заправкою
Ця страва підійде як для посту, так і для звичайної легкої вечері
Пісне меню може бути різноманітним, смачним та ситним, якщо правильно поєднувати прості інгредієнти. Раніше ми розповідали, як приготувати паштет із квасолі та грибів. А тепер пропонуємо спробувати приготувати сочевицю з капустою.
Сочевиця — джерело рослинного білка, заліза та клітковини, завдяки чому страви з нею виходять поживними та збалансованими. У поєднанні із запеченою капустою, цибулею та ароматною медово-гірчичною заправкою вона розкривається особливо яскраво. Страва виходить насиченою та апетитною. Рецептом поділилися в блозі в Instagram boroughchef.
Як приготувати сочевицю з капустою
Інгредієнти:
- 1 невеликий качан капусти, нарізаний кубиками близько 2 см
- 3 гілочки розмарину, листя обірвати і дрібно посікти
- 100 г сухої зеленої сочевиці або 250 г вареної сочевиці
- 2 ст. л. меду
- 2 ст. л. хересного оцту або червоного винного оцту
- 1 ст. л. з гіркою гірчиці у зернах
- 2 шт. шалота, нарізаних пір’ям
- 1 ст. л. подрібненої петрушки
- Сіль та перець
- Рослинна олія
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 180°C. Змішайте на деку капусту, шалот, розмарин, олію та сіль. Запікайте 15–20 хвилин до м'якості та появи золотистої скоринки або легкого припалювання по краях.
- Відваріть сочевицю до м'якості, потім злийте воду.
- Тим часом помістіть мед, гірчицю та оцет у невеликий сотейник. Доведіть до кипіння, проваріть на повільному вогні 1 хвилину, потім зніміть з вогню.
- Змішайте капусту, сочевицю, петрушку та медово-гірчичну заправку. Подавайте до столу.