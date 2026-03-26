Рус

Ідея для вечері без м'яса: сочевиця із запеченою капустою та ароматною заправкою

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Сочевиця з капустою. Фото Колаж "Телеграфу"

Ця страва підійде як для посту, так і для звичайної легкої вечері

Пісне меню може бути різноманітним, смачним та ситним, якщо правильно поєднувати прості інгредієнти. Раніше ми розповідали, як приготувати паштет із квасолі та грибів. А тепер пропонуємо спробувати приготувати сочевицю з капустою.

Сочевиця — джерело рослинного білка, заліза та клітковини, завдяки чому страви з нею виходять поживними та збалансованими. У поєднанні із запеченою капустою, цибулею та ароматною медово-гірчичною заправкою вона розкривається особливо яскраво. Страва виходить насиченою та апетитною. Рецептом поділилися в блозі в Instagram boroughchef.

Як приготувати сочевицю з капустою

Інгредієнти:

  • 1 невеликий качан капусти, нарізаний кубиками близько 2 см
  • 3 гілочки розмарину, листя обірвати і дрібно посікти
  • 100 г сухої зеленої сочевиці або 250 г вареної сочевиці
  • 2 ст. л. меду
  • 2 ст. л. хересного оцту або червоного винного оцту
  • 1 ст. л. з гіркою гірчиці у зернах
  • 2 шт. шалота, нарізаних пір’ям
  • 1 ст. л. подрібненої петрушки
  • Сіль та перець
  • Рослинна олія

Спосіб приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180°C. Змішайте на деку капусту, шалот, розмарин, олію та сіль. Запікайте 15–20 хвилин до м'якості та появи золотистої скоринки або легкого припалювання по краях.
  2. Відваріть сочевицю до м'якості, потім злийте воду.
  3. Тим часом помістіть мед, гірчицю та оцет у невеликий сотейник. Доведіть до кипіння, проваріть на повільному вогні 1 хвилину, потім зніміть з вогню.
  4. Змішайте капусту, сочевицю, петрушку та медово-гірчичну заправку. Подавайте до столу.
Теги:
#Рецепти #Пост #Капуста #Пісне меню #Сочевиця