Ідея для вечері без м'яса: сочевиця із запеченою капустою та ароматною заправкою

Ця страва підійде як для посту, так і для звичайної легкої вечері

Пісне меню може бути різноманітним, смачним та ситним, якщо правильно поєднувати прості інгредієнти. Раніше ми розповідали, як приготувати паштет із квасолі та грибів. А тепер пропонуємо спробувати приготувати сочевицю з капустою.

Сочевиця — джерело рослинного білка, заліза та клітковини, завдяки чому страви з нею виходять поживними та збалансованими. У поєднанні із запеченою капустою, цибулею та ароматною медово-гірчичною заправкою вона розкривається особливо яскраво. Страва виходить насиченою та апетитною. Рецептом поділилися в блозі в Instagram boroughchef.

Як приготувати сочевицю з капустою

Інгредієнти:

1 невеликий качан капусти, нарізаний кубиками близько 2 см

3 гілочки розмарину, листя обірвати і дрібно посікти

100 г сухої зеленої сочевиці або 250 г вареної сочевиці

2 ст. л. меду

2 ст. л. хересного оцту або червоного винного оцту

1 ст. л. з гіркою гірчиці у зернах

2 шт. шалота, нарізаних пір’ям

1 ст. л. подрібненої петрушки

Сіль та перець

Рослинна олія

Спосіб приготування: