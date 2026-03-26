Идея для ужина без мяса: чечевица с запеченной капустой и ароматной заправкой

Наталья Граковская
Чечевица с капустой. Фото Коллаж "Телеграфа"

Это блюдо подойдет как для поста, так и для обычного легкого ужина

Постное меню может быть разнообразным, вкусным и сытным, если правильно сочетать простые ингредиенты. Раньше мы рассказывали, как приготовить паштет из фасоли и грибов. А теперь предлагаем попробовать приготовить чечевицу с капустой.

Чечевица — источник растительного белка, железа и клетчатки, благодаря чему блюда с ней получаются питательными и сбалансированными. В сочетании с запеченной капустой, луком и ароматной медово-горчичной заправкой она раскрывается особенно ярко. Блюдо получается насыщенным и аппетитным. Рецептом поделились в блоге в Instagram boroughchef.

Как приготовить чечевицу с капустой

Ингредиенты:

  • 1 небольшой кочан капусты, нарезанный кубиками около 2 см
  • 3 веточки розмарина, листья оборвать и мелко порубить
  • 100 г сухой зеленой чечевицы или 250 г вареной чечевицы
  • 2 ст. л. меда
  • 2 ст. л. хересного уксуса или красного винного уксуса
  • 1 ст. л. с горкой горчицы в зернах
  • 2 шт. шалота, нарезанных перьями
  • 1 ст. л. измельченной петрушки
  • Соль и перец
  • Растительное масло

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180°C. Смешайте на противне капусту, шалот, розмарин, масло и соль. Запекайте 15–20 минут до мягкости и появления золотистой корочки или легкой подпалины по краям.
  2. Отварите чечевицу до мягкости, затем слейте воду.
  3. Тем временем поместите мед, горчицу и уксус в небольшой сотейник. Доведите до кипения, проварите на медленном огне 1 минуту, затем снимите с огня.
  4. Смешайте капусту, чечевицу, петрушку и медово-горчичную заправку. Подавайте к столу.
