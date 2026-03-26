Идея для ужина без мяса: чечевица с запеченной капустой и ароматной заправкой

Это блюдо подойдет как для поста, так и для обычного легкого ужина

Постное меню может быть разнообразным, вкусным и сытным, если правильно сочетать простые ингредиенты. Раньше мы рассказывали, как приготовить паштет из фасоли и грибов. А теперь предлагаем попробовать приготовить чечевицу с капустой.

Чечевица — источник растительного белка, железа и клетчатки, благодаря чему блюда с ней получаются питательными и сбалансированными. В сочетании с запеченной капустой, луком и ароматной медово-горчичной заправкой она раскрывается особенно ярко. Блюдо получается насыщенным и аппетитным. Рецептом поделились в блоге в Instagram boroughchef.

Как приготовить чечевицу с капустой

Ингредиенты:

1 небольшой кочан капусты, нарезанный кубиками около 2 см

3 веточки розмарина, листья оборвать и мелко порубить

100 г сухой зеленой чечевицы или 250 г вареной чечевицы

2 ст. л. меда

2 ст. л. хересного уксуса или красного винного уксуса

1 ст. л. с горкой горчицы в зернах

2 шт. шалота, нарезанных перьями

1 ст. л. измельченной петрушки

Соль и перец

Растительное масло

Способ приготовления: