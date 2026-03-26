Идея для ужина без мяса: чечевица с запеченной капустой и ароматной заправкой
Это блюдо подойдет как для поста, так и для обычного легкого ужина
Постное меню может быть разнообразным, вкусным и сытным, если правильно сочетать простые ингредиенты. Раньше мы рассказывали, как приготовить паштет из фасоли и грибов. А теперь предлагаем попробовать приготовить чечевицу с капустой.
Чечевица — источник растительного белка, железа и клетчатки, благодаря чему блюда с ней получаются питательными и сбалансированными. В сочетании с запеченной капустой, луком и ароматной медово-горчичной заправкой она раскрывается особенно ярко. Блюдо получается насыщенным и аппетитным. Рецептом поделились в блоге в Instagram boroughchef.
Как приготовить чечевицу с капустой
Ингредиенты:
- 1 небольшой кочан капусты, нарезанный кубиками около 2 см
- 3 веточки розмарина, листья оборвать и мелко порубить
- 100 г сухой зеленой чечевицы или 250 г вареной чечевицы
- 2 ст. л. меда
- 2 ст. л. хересного уксуса или красного винного уксуса
- 1 ст. л. с горкой горчицы в зернах
- 2 шт. шалота, нарезанных перьями
- 1 ст. л. измельченной петрушки
- Соль и перец
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180°C. Смешайте на противне капусту, шалот, розмарин, масло и соль. Запекайте 15–20 минут до мягкости и появления золотистой корочки или легкой подпалины по краям.
- Отварите чечевицу до мягкости, затем слейте воду.
- Тем временем поместите мед, горчицу и уксус в небольшой сотейник. Доведите до кипения, проварите на медленном огне 1 минуту, затем снимите с огня.
- Смешайте капусту, чечевицу, петрушку и медово-горчичную заправку. Подавайте к столу.